Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ana BarcelóMapa incendiosTambora abre pese decreto cierreCalendario escolarGafas eclipseEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

La nueva campaña de bombardeos estadounidenses busca, según Washington, debilitar las capacidades de la Guardia Revolucionaria y proteger el tránsito de buques comerciales en Ormuz

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron este jueves una nueva noche de ataques contra objetivos militares iraníes, la decimotercera consecutiva, en una operación destinada a exigir responsabilidades a Irán y reducir las amenazas del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra la navegación comercial. Los ataques comenzaron a las 18:45 hora del este de EE.UU. (02:45 del viernes en horario peninsular español), según informó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), que no ofreció detalles sobre los objetivos alcanzados en esta nueva jornada de operaciones.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
  2. El restaurante de la polémica terraza de la calle del Mar con el paseo marítimo de Torrevieja reclama al juzgado mantener la actividad mientras se resuelve su recurso
  3. Arenales del Sol tendrá un segundo supermercado tras la apertura de su primera superficie a principios de mes
  4. La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello
  5. La ola de calor abrasa Alicante: casi 45 grados ya en Orihuela y hasta 56 grados de sensación térmica en la Marina Alta
  6. La Unió pedirá indemnizaciones para el campo por el paso del corredor de hidrógeno por 23 municipios de Alicante
  7. Alicante, ciudad abandonada
  8. Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”

Una apuesta con sentido

Una apuesta con sentido

El final de "The Bear": El último menú de Carmine Berzatto

El final de "The Bear": El último menú de Carmine Berzatto

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Flávio Bolsonaro lanza su candidatura electoral en Brasil en pleno culebrón con la esposa de su padre

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Muchos gatos desarrollan problemas urinarios sin que sus dueños lo noten: cómo detectarlo antes de que empeore

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

Del gran danés al chihuahua: por qué el tamaño cambia tanto la esperanza de vida de los perros según un estudio

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

No es un árbol cualquiera: en 1960 lo plantaron en España y ahora es una especie invasora que está acabando con insectos y aves

Canelones de atún y huevo con bechamel: la versión casera más cremosa y fácil

Canelones de atún y huevo con bechamel: la versión casera más cremosa y fácil

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, sábado 25 de julio
Tracking Pixel Contents