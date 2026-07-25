Venezuela abandona la Corte Penal Internacional (CPI) en sintonía con el intento de EEUU de "desmantelar" al tribunal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que si bien Venezuela ha hecho "muchos avances" desde el pasado 3 de enero, cuando fue desplazado del poder Nicolás Maduro, "todavía no está preparada" para convocar a elecciones. "Pero ha habido muchos avances", dijo el magnate a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "En algún momento estarán (listos para los comicios), y vamos a estar encima de eso". Mientras, la "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, "ha estado haciendo un trabajo fantástico", especialmente en el sector petrolero. "Se benefician tanto empresas estadounidenses como el pueblo venezolano". Parte del "fantástico trabajo" de Rodríguez tiene que ver también con el modo en que el Gobierno provisional sigue algunas directivas de Washington o se anticipa a sus acciones. El ministro de Exteriores, Félix Plasencia, anunció que Caracas denuncia el Estatuto de Roma y le da un portazo a la Corte Penal Internacional (CPI). "Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global".

Días atrás, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio había expresado públicamente su aversión hacia la CPI y lanzó una campaña para desmantelarla. "A la mayoría de nosotros nos costaría imaginar un mundo en el que soldados estadounidenses, oficiales de policía, agentes de la Patrulla Fronteriza y líderes electos pudieran ser llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países al azar de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y luego encarcelados a miles de millas de Estados Unidos", hizo saber a través de las páginas de The Wall Street Journal. "Pero eso es precisamente lo que la Corte Penal Internacional ahora afirma tener la facultad de hacer".

Según Rubio, "si nos quedamos de brazos cruzados" los uniformados de EEUU "estarán a merced de jueces extranjeros". La CNN sostuvo que el plan del Departamento de Estado contempla las presiones a otros países aliados para que abandonen la CPI. Es lo que acaba de comunicar precisamente Plasencia, aunque con argumentos que no necesariamente coinciden en su totalidad con los del responsable de la diplomacia de Trump. La Corte Penal Internacional, dijo Plasencia a través de X, "ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía". A su vez, rechazó el "lawfare" que "perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir". Plasencia acaba de ser nombrado al frente de Exteriores. Tiene una relación personal con Rodríguez y ha desempeñado en estos meses un papel importante en el modo que comenzaron a articularse las relaciones entre el país sudamericano y Estados Unidos.

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Aunque Naciones Unidas (ONU) ha calificado a los hundimientos de embarcaciones pesqueras en el Caribe sur venezolano como ejecuciones extrajudiciales que violan el derecho internacional, el tema no ha sido tomado por la CPI, que sí ha investigado las denuncias de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, entre ellos la tortura, las detenciones arbitrarias durante los momentos álgidos del conflicto político interno, desapariciones forzadas y hasta casos de violencia sexual que involucran a las fuerzas de seguridad. El fiscal Karim Khan se apartó de esas investigaciones en 2025 y acaba de ser destituido de la CPI por las acusaciones en su contra relacionadas con el acoso sexual.