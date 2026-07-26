"Animo a los turistas a que consideren otro destino": el fuego no da tregua y vacía el suroeste de Francia con 220.000 evacuados

El fuego en el suroeste de Francia continúa fuera de control después de varios días arrasando todo a su paso. Las autoridades confiaban en que la disminución de las temperaturas y el viento, y el aumento de la humedad, ayudarían a los servicios de emergencias en las tareas de extinción, sin embargo, esto no ha sucedido.

Las llamas avanzan calcinando 42.000 hectáreas y 242 casas, y han obligado a desalojar ya a 220.000 personas, según las últimas informaciones aportadas el domingo por el gobierno. Una situación crítica que ha desplegado a más de 1.000 bomberos, las tres ramas de la Armada francesa -Tierra, Mar y Aire-, y la colaboración de efectivos europeos para intentar sofocar un fuego que se resiste.

La prefecta de Nueva Aquitania y Gironda, Sophie Brocas, se mostró cauta este domingo al predecir cuándo podrían estar controladas las llamas. Por lo que instó a los turistas a "no venir, al menos hasta que la situación esté bajo control. (...) Animo a los turistas que ya están aquí a que consideren otro destino", afirmó. La zona de Cap Ferret es conocida irónicamente como los Hamptons franceses, y cada verano miles de turistas desembarcan en la zona por su gran atractivo.

Lo mismo para los miles de evacuados que se reparten entre Burdeos y pueblos cercanos. Las autoridades alertaron de que no podrán regresar a sus hogares hasta que el incendio esté controlado. Algo que genera una gran inquietud, especialmente entre aquellos que no tuvieron tiempo ni siquiera de hacer una maleta con los enseres básicos. "Hacía mucho viento y empezamos a ver el fuego cada vez más cerca de Andernos. Siguiendo las primeras recomendaciones de los bomberos, decidimos evacuar y coger un hotel en Burdeos. La situación es tremendamente triste", explica Benoit, un grenoblés que veranea en la zona desde hace años, y cuenta a EL PERIÓDICO que sigue de cerca la evolución de los incendios, especialmente por su familia política. "Mi suegra vive en Arés, allí varias casas han quedado calcinadas. Ella, por suerte, evacuó a tiempo, aunque no sabemos todavía en qué condiciones se encontrará su vivienda", insiste.

Robos y conductas "inaceptables, casi delictivas"

Durante la comparecencia de prensa, Brocas denunció la presencia de "conductas inaceptables, casi delictivas" de personas que aprovechan las evacuaciones para entrar en las viviendas.

La policía de Eysines detuvo el sábado a última hora a un hombre sospechoso de robar 44 botellas de vinos selectos de una casa evacuada. A esta detención se suma la de otra persona detenida el mismo día "por fumar en el bosque y otras dos por hacer una barbacoa allí". Todos ellos se encuentran bajo custodia policial.

Alerta por las partículas tóxicas

Las autoridades también miran con preocupación la calidad del aire, que se ha visto afectada por los incendios de los últimos días. La subdirectora de la Agencia Regional de Salud (ARS) de Nueva Aquitania, Cécile Tagliana, informó de que se han superado los umbrales de alerta por partículas finas en cuatro departamentos de la región debido a estos incendios excepcionales.

El gobierno ya había previsto esta situación y envió días antes un primer lote de 1,5 millones de mascarillas FFP2 para proteger a la población. La recomendación para aquellos vecinos de ciudades cercanas es salir lo menos posible y mantener las ventanas de las viviendas cerradas.

Macron presidirá una nueva reunión de crisis

La Armada y los bomberos siguen trabajando día y noche para combatir las llamas, mientras que el presidente Emmanuel Macron presidirá este lunes a primera hora una nueva reunión interministerial de crisis sobre los incendios.

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En paralelo, el Ministerio de Economía anunció que organizará una reunión de emergencia con profesionales de los sectores turístico, energético, de telecomunicaciones y de seguros para evaluar el impacto de los devastadores incendios forestales en las regiones de Landas y Gironda y debatir medidas de apoyo.