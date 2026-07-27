Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall pérdidasDirecto incendios EspañaBomberos Alicante incendios"Los kikos"Explotación laboralRescate BenidormEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos y cinco heridos en ataques aéreos de Ucrania contra la ciudad rusa de Rostov del Don

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Gallo Rojo vuelve a brillar en el 125 aniversario de El Campello
  2. La Policía Local de Torrevieja pide por megafonía que los bañistas salgan de la playa del Cura ante el riesgo de reventón térmico y... ni caso
  3. Los Bomberos de Alicante despliegan un contingente para colaborar en la extinción de los incendios en el centro de España
  4. Tambora abre al público pese al decreto de cierre del Ayuntamiento de Alicante y tras una reunión con el edil de Urbanismo
  5. La AEMET avisa de un calor asfixiante en Alicante: los termómetros llegarán a los 39 grados este sábado
  6. El PSPV presiona al PP para que recupere los pisos de Les Naus que quieren vender Rocío Gómez y el gestor de la cooperativa
  7. Juan José Ebenezer, mecánico: “Cuando llegas al taller lo que tienes que decir es que no te enfría el aire acondicionado no que te pongan una carga”
  8. El PP y Vox endurecen las condiciones para que los municipios sean considerados como “turísticos”

Irán suspende los ataques ante la intención de Trump volver a abrir el diálogo de paz

Irán suspende los ataques ante la intención de Trump volver a abrir el diálogo de paz

Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”

Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”

Morrissey, Su Estrafalaria Majestad

Morrissey, Su Estrafalaria Majestad

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, lunes 27 de julio

Elche va bien, y el Elche también

Elche va bien, y el Elche también

El barco que confirma la revolución naval del noveldense Jorge Juan

El barco que confirma la revolución naval del noveldense Jorge Juan

Migrantes regularizados que ya cotizan a la Seguridad Social a través de sus trabajos

La UMH de Elche pone fin al cuello de botella del parking con las obras de urbanización

La UMH de Elche pone fin al cuello de botella del parking con las obras de urbanización
Tracking Pixel Contents