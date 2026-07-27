Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaSintecho en AlicanteMigrantesBarco Jorge JuanEl tiempoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Corea del Sur denuncia un posible despliegue de 30.000 militares de Corea del Norte en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advierte de que Pionyang podría transferir lanzamisiles adicionales a Rusia

Kim Jong-un da la bienvenida a soldados norcoreanos, algunos heridos, que han luchado en Ucrania.

Kim Jong-un da la bienvenida a soldados norcoreanos, algunos heridos, que han luchado en Ucrania. / KCNA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Madrid

El Ministerio de Exteriores de Corea del Sur ha informado este lunes que se encuentra analizando un posible despliegue de unos 30.000 soldados norcoreanos en territorio ruso, en el marco de la creciente cooperación militar entre Rusia y Corea del Norte y el avance de la invasión de Ucrania.

"El Gobierno está siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con la cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia", ha declarado en un comunicado en el que no ha abordado cuestiones de Inteligencia al respecto. "Mantenemos la postura de que esta cooperación viola las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y debe terminar de inmediato", ha sostenido sobre la ayuda militar norcoreana y el futuro despliegue.

Según fuentes gubernamentales, hasta el momento no hay indicios confirmados de un despliegue adicional de tropas norcoreanas, si bien el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha afirmado que Moscú se estaría preparando para recibir a estos soldados y ha insistido en que estos preparativos llevan en marcha desde el mes de junio.

Asimismo, el presidente ucraniano ha afirmado que Pionyang podría transferir lanzamisiles adicionales a Rusia, pero no ha dado más información al respecto, según ha recogido la agencia de noticias Yonhap.

Peskov no da detalles

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha descartado dar información sobre el asunto y ha aclarado que "no es necesario comentar" este asunto. "No es Zelenski el que debe hablar de estos planes", ha afirmado, tal y como ha recogido la agencia TASS.

Se estima que Corea del Norte ya ha desplegado unos 20.000 soldados e ingenieros militares para apoyar los esfuerzos bélicos de Rusia, y se estima que unos 14.000 se encuentran actualmente en el frente de guerra en suelo ucraniano.

Noticias relacionadas

La semana pasada, la ministra de Exteriores norcoreana, Choe Son Hui, visitó Moscú, donde se reunió con el presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, lo que avivó las especulaciones sobre una mayor colaboración militar entre ambos países.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El humo de los incendios forestales de Madrid sitúa la calidad del aire de Torrevieja en 'muy desfavorable' tras dos semanas de calima
  2. ¿Por qué huele a quemado en Alicante? La nube de humo que cubre la provincia
  3. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  4. La Policía Local de Benidorm rescata a un menor que estaba sobre un aire acondicionado en el piso 21 de un rascacielos
  5. La bronca del España-Argentina pone a prueba la convivencia en Alicante
  6. Tirón de orejas del Banco de España a una entidad por cobrar de golpe 52 cuotas de una hipoteca a una vecina de Alicante
  7. El verano del futuro ya está aquí: Alicante vive un anticipo de lo que vendrá los próximos años por el cambio climático
  8. La otra cara de las campas junto al aeropuerto Alicante-Elche: de comerse terreno agrícola a problemas de aparcamiento en Torrellano y El Altet

Así es uno de los parques más grandes y desconocidos de Alicante: pistas de skate, palmeras, lagos y hasta una cascada

Así es uno de los parques más grandes y desconocidos de Alicante: pistas de skate, palmeras, lagos y hasta una cascada

El castillo de Villena, elegido el favorito de España en una votación

El castillo de Villena, elegido el favorito de España en una votación

Más que un vestuario, una sauna: quejas por el calor “sofocante” en la piscina del Tossal de Alicante

El PP asegura que es el Ayuntamiento el que debe acondicionar el nuevo consultorio médico de Alcoy y no la Generalitat

El PP asegura que es el Ayuntamiento el que debe acondicionar el nuevo consultorio médico de Alcoy y no la Generalitat

MSC y la asociación de cruceros renuevan alianza con la vista puesta en nuevas rutas

MSC y la asociación de cruceros renuevan alianza con la vista puesta en nuevas rutas

Miri Pérez-Cabrero confirma su relación con Alejandro Albalá tras el flechazo en Supervivientes

Qué significa “estar en capilla” y cuál es el origen de esta expresión

Qué significa “estar en capilla” y cuál es el origen de esta expresión

El juez revoca el tercer grado para un preso de ETA condenado por el atentado de Santa Pola

El juez revoca el tercer grado para un preso de ETA condenado por el atentado de Santa Pola
Tracking Pixel Contents