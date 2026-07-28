Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaZona Parque CentralApuñalado AlicanteExhumación sin avisoVPP Sant JoanEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Sucesos

Cinco cadáveres de bebés hallados en el domicilio de una pareja en la localidad francesa de Orange

La mujer acababa de dar a luz un niño sano y mantenía en cajas los restos mortales de otros cinco

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería.

Archivo - Imagen de archivo de varios agentes de la Gendarmería. / Europa Press/Contacto/Gao Jing - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Barcelona

Los cuerpos de cinco bebés fallecidos fueron encontrados en el domicilio de una pareja en Orange, en el departamento francés de Vaucluse, según informaron este martes varias fuentes policiales.

La policía descubrió restos de recién nacidos en la vivienda de una pareja cuya mujer había dado a luz el lunes a un bebé sano. Los investigadores encontraron los cuerpos dentro de varias cajas, según la misma fuente.

Noticias relacionadas

La investigación sigue en curso para determinar las circunstancias de las muertes y esclarecer los hechos.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  2. La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
  3. La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
  4. Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
  5. Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
  6. El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
  7. Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
  8. El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida

Efemérides del 28 de julio: 50 años del terremoto de Tangshan y 112 del inicio de la Primera Guerra Mundial

Efemérides del 28 de julio: 50 años del terremoto de Tangshan y 112 del inicio de la Primera Guerra Mundial

Puertas distintas

Puertas distintas

Pérez Llorca pide ser "ejemplares" en la recuperación de la Serra d'Espadà tras el incendio en la Vall d’Uixó

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Desarticulan en Bizkaia una red que envió a Nigeria más de 4 millones de euros de estafas

Cuando subir a un coche nuevo es como encender una tablet: la pantalla gana terreno, pero no convence a todos

Cuando subir a un coche nuevo es como encender una tablet: la pantalla gana terreno, pero no convence a todos

Así trabaja el mejor Servicio de Otorrinolaringología en Alicante

Así trabaja el mejor Servicio de Otorrinolaringología en Alicante

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 sacude el sur de Japón y provoca una alerta de tsunami

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos

Un material imprimible en 3D promete curar el cuerpo, fabricar robots y recuperar minerales críticos
Tracking Pixel Contents