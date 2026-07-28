Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio Vall d'UixóDirecto incendios EspañaZona Parque CentralApuñalado AlicanteExhumación sin avisoVPP Sant JoanEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Trump ordena detener los bombardeos contra Irán para negociar un acuerdo que ponga fin al conflicto

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De Santa Pola a Aspe: el origen de 'los kikos' en Alicante
  2. La factura energética de la desaladora de Torrevieja en 2027 será de 48 millones de euros: 378 GWh equivalentes a mover 140.000 coches eléctricos durante un año
  3. La piscina más alta de Europa está en Alicante: así es bañarte en las nubes
  4. Los migrantes admitidos a trámite en la provincia de Alicante que ya trabajan: “Si me regularizan, me darán las 40 horas laborales que sueño”
  5. Una nueva cúpula de calor traerá a finales de semana (otra vez) temperaturas extremas a Alicante
  6. El centro de Alicante también es refugio para los sintecho
  7. Apuñalado en el cuello tras defender a una mujer de una agresión de su expareja en Alicante
  8. El patrimonio arrasado en San Vicente en la Guerra Civil: iglesia quemada y cruz de oro desaparecida

La Aemet avisa de un nuevo repunte del calor en Alicante: suben las máximas en el interior y norte del litoral

La Aemet avisa de un nuevo repunte del calor en Alicante: suben las máximas en el interior y norte del litoral

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

GRAVITEO transforma el puerto de A Coruña en el gran escenario del deporte urbano

La tienda de decoración hôma abre su primera tienda en la ciudad de Alicante

La tienda de decoración hôma abre su primera tienda en la ciudad de Alicante

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

Julio Martínez Martínez, el relevante hombre de Zapatero

Julio Martínez Martínez, el relevante hombre de Zapatero

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, martes 28 de julio

FGV comienza las pruebas de los tranvías "XL" para Alicante

FGV comienza las pruebas de los tranvías "XL" para Alicante

Borís Nadezhdin, el último opositor que queda en Rusia, nueva víctima de la represión de Putin

Borís Nadezhdin, el último opositor que queda en Rusia, nueva víctima de la represión de Putin
Tracking Pixel Contents