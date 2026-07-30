Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SAMU sin médicoVía verde CanteraIncendio CastellónPinos secos GuardamarCausa judicial Les NausTortugas El CampelloEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. El cierre del estadio del Rayo Vallecano convierte el Rico Pérez en 'trending topic': los aficionados reclaman una inspección urgente
  2. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  3. El tráfico hoy en Alicante: congestión en la AP-7 en La Vila Joiosa y numerosas incidencias en la N-332
  4. Detenido en Torrevieja un fugitivo buscado en Lituania y Alemania que se ocultaba con documentación falsa
  5. Los nuevos agentes de movilidad de Torrevieja ya se emplean a fondo: multas a mansalva por mal aparcamiento en el centro
  6. Torrevieja aprueba por unanimidad en el pleno una ordenanza para intentar atajar el caos en el tendido aéreo de fibra óptica y cables
  7. Chocolates Valor, Kelme y Pikolinos, las marcas alicantinas preferentes para el consumidor local
  8. Villena reclama que los SAMU tengan médico tras fallecer una mujer en Beneixama atendida por una ambulancia que no lo llevaba

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Tarta de queso y mango sin horno: fácil, muy cremosa y perfecta para este verano

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

Al menos seis muertos, dos de ellos menores, y ocho heridos en ataques de Rusia contra el centro de Ucrania

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

El tiempo en Alicante/Alacant: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de julio

Calp se prepara para vivir su semana grande con las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves

Calp se prepara para vivir su semana grande con las fiestas en honor a la Virgen de las Nieves

La situación de los fuegos activos en España es favorable aunque preocupa el de Castellón

El Consell solo ha licitado 70 millones en obra pública en la provincia en el primer semestre

El Consell solo ha licitado 70 millones en obra pública en la provincia en el primer semestre

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

Sánchez deja preparado un arranque del próximo curso político centrado en la economía

El sector ferroviario, principal motor de la licitación pública en la provincia de Alicante

Tracking Pixel Contents