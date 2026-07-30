Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcala carga contra LlorcaExplotación sexual Santa PolaDiosa Tanit necrópolis AlicanteMuere Manolo SoloHuelga de RenfeViviendas de lujoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis en el país andino

La justicia de Bolivia dicta una segunda orden de detención de Evo Morales por su papel en el estallido social

El expresidente acusó al Gobierno de Rodrigo Paz de perseguirlo por razones políticas y no judiciales

Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por las protestas de mayo y junio

Fiscalía de Bolivia ordena la captura de Evo Morales por las protestas de mayo y junio

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Abel Gilbert

Abel Gilbert

Buenos Aires

El expresidente Evo Morales carga sobre sus espaldas una segunda orden de aprehensión. La Fiscalía de Santa Cruz dispuso su captura por su responsabilidad en el estallido social que remeció por 53 días a Bolivia. Las protestas de mayo y junio por los efectos de la crisis económica provocaron la paralización de las carreteras y el desabastecimiento, con pérdidas económicas que el Gobierno de Rodrigo Paz atribuye a los que promovieron las medidas de fuerza.

"Todas las órdenes de aprehensión hay que ejecutarlas", advirtió este jueves el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo. Según la justicia, Morales es investigado por "alzamiento armado" contra la seguridad y soberanía del Estado, "terrorismo", atentado contra la seguridad de los medios de transporte, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos. La causa fue abierta el Comité pro Santa Cruz, la organización de la región más próspera del país que nunca digirió la presencia de Morales al frente del Ejecutivo, entre 2006 y 2019. Tampoco fue ajena al golpe de Estado de ese año.

"Yo solo digo que, si tienen argumentos legales, tienen derecho a hacer el proceso. Pero si es por una acción política, bueno, es otra cosa (...) No soy culpable de ninguno de estos delitos", aseguró Morales. La orden de detención ha alcanzado al máximo dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y al líder de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, quien ha sido arrestado preventivamente en el penal de Chonchocoro el pasado 6 de julio.

Morales se encuentra en la región de Chapare, en el centro geográfico boliviano, protegido por los campesinos productores de hoja de coca. El Chapare fue su bastión político desde comienzos de siglo. De allí partió a disputar el poder y, al perderlo, el expresidente volvió al punto de partida. Lo rodean hombres precariamente armados con lanzas.

Noticias relacionadas

La nueva orden de arresto se suma a la vigente por trata agravada en la región de Tarija. Morales fue declarado rebelde tras no presentarse al juicio oral. Además, enfrenta una investigación en Argentina por el mismo tema.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El pueblo más alto de Alicante que es perfecto para el verano: tiene sierra, río, castillo y muchos molinos
  2. Vecinos residentes junto a la pinada de Guardamar reclaman a la Generalitat que retire miles de pinos secos ante el riesgo de incendio
  3. La playa más salvaje de la provincia de Alicante: dunas naturales, aguas cristalinas y miles de peces en la orilla
  4. Complicado hoy el tráfico en Alicante: accidentes, retenciones y un vehículo ardiendo en la A-7
  5. La Asociación de Vecinos de La Mata en Torrevieja pide respaldo municipal para reclamar pantallas acústicas en la N-332
  6. El PSOE y Compromís abandonan el último pleno del curso en la Diputación de Alicante ante la incredulidad de Toni Pérez
  7. El Ayuntamiento de Torrevieja incumple el anuncio de regreso de la feria al Puerto en julio: la nueva previsión oficiosa es septiembre
  8. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante

Bruselas ofrece apoyo a España con Frontex en Ceuta y pide a Marruecos medidas inmediatas

Bruselas ofrece apoyo a España con Frontex en Ceuta y pide a Marruecos medidas inmediatas

La concejala de Cultura niega que el hallazgo de la Venus de Alicante fuera fortuito: "Se produjo en un ámbito sometido a una intervención arqueológica"

La concejala de Cultura niega que el hallazgo de la Venus de Alicante fuera fortuito: "Se produjo en un ámbito sometido a una intervención arqueológica"

Cuatro dotaciones de bomberos actúan en un incendio declarado en un terreno lleno de matorrales entre L'Alfàs del Pi y La Nucia

Cuatro dotaciones de bomberos actúan en un incendio declarado en un terreno lleno de matorrales entre L'Alfàs del Pi y La Nucia

Cuatro dotaciones de bomberos actúan en un incendio declarado en un terreno lleno de matorrales entre L'Alfàs del Pi y La Nucia

La historia de Samu Vázquez y el Hércules entra en su cuarto capítulo

La historia de Samu Vázquez y el Hércules entra en su cuarto capítulo

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

Francia empieza a recuperar la normalidad con el regreso de 84.000 evacuados tras los incendios de Gironda

El Galp Bahía de Santa Pola paliará los gastos del sector pesquero con una nueva línea de ayudas

El Galp Bahía de Santa Pola paliará los gastos del sector pesquero con una nueva línea de ayudas

El "rival" alicantino de Jean-Claude Van Damme

El "rival" alicantino de Jean-Claude Van Damme
Tracking Pixel Contents