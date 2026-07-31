Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

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Fuente: El Periódico

Trump anuncia un acuerdo para el "desarme total" de Hamás en el marco de su plan de paz para Gaza El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y "otros grupos armados" en Gaza, aseverando que, de ese modo, el enclave quedará en manos de "un nuevo Gobierno palestino al servicio de su pueblo". "Hoy, la Junta de Paz ha alcanzado un acuerdo histórico para el desarme total de Hamás y del resto de grupos armados de Gaza", ha informado el mandatario en un mensaje en redes sociales en el cual ha reivindicado al mismo como un "paso monumental hacia una paz y una seguridad duraderas". Leer más

Irán afea a Guterres que eluda condenar a EEUU e Israel El Ministerio de Exteriores de Irán ha afeado este jueves al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que no sea más específico en sus declaraciones, por ejemplo, eludiendo mencionar a Estados Unidos e Israel, "los dos principales culpables" de la guerra en curso, cuando aborda la situación en Oriente Próximo. "¿Por qué no llama a las cosas por su nombre? ¿Por qué se niega a nombrar a los dos principales culpables: Estados Unidos e Israel? ¿Por qué rehúye condenar a quienes han concedido impunidad absoluta a los autores de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y agresión?", se ha preguntado su portavoz, Esmaeil Baqaei, en sus redes sociales.

Israel incauta por primera vez tierras palestinas del Área A para hacer una carretera El Ejército israelí ordenó incautar territorio del Área A de Cisjordania (totalmente bajo control de la Autoridad Nacional Palestina, ANP) para conectar dos nuevos asentamientos mediante una carretera, según la organización israelí Kerem Navot, que defiende que se trata de la primera vez que Israel confisca terrenos de este tipo con fines civiles. Según declaró a EFE Dror Etkes, fundador de la oenegé, la confiscación responde a la decisión de incautar 15 parcelas en manos de la ANP por parte del jefe del Mando Central del Ejército de Israel, Avi Bluth. Las órdenes fueron firmadas el pasado 8 de julio.

Suben a seis los muertos en bombardeos de Israel contra Gaza este jueves El número total de fallecidos en Gaza a raíz de los distintos bombardeos con drones lanzados por Israel a lo largo de este jueves subió a seis, tras la muerte de otras tres personas, informaron los hospitales de la Franja. Las tres últimas víctimas mortales se encontraban en el norte de la Franja: dos de ellas en la ciudad de Gaza, donde sufrieron ataques con un dron en los alrededores del estadio de Yarmuk; y la tercera en el campo de refugiados de Yablia, aún más al norte.

Irán asegura haber destruido tres cazas F-35 de EE.UU. en un ataque a una base en Jordania La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) aseguró este jueves que destruyó tres cazas F-35 de Estados Unidos en un ataque a una base aérea de Jordania, después de que Amán, aliado de Washington, dijera que había derribado misiles procedentes de suelo iraní. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, vinculada a la IRGC, el cuerpo militar aseguró que combatientes de su Fuerza Aeroespacial atacaron con misiles balísticos "la plataforma de despliegue y el hangar de mantenimiento de los cazas F-35 estadounidenses en la base aérea de Al-Azraq". "Como resultado, tres aviones F-35 fueron destruidos por completo y otros tres sufrieron daños considerables", mientras que "murieron varios oficiales y personal técnico y de mantenimiento enemigos", añade el texto.

Al menos un muerto por un ataque a una empresa china en Kuwait atribuido a Irán Al menos una persona murió este jueves en un ataque atribuido a Irán a una empresa china en el norte de Kuwait, informó el Ministerio de Defensa del país del golfo Pérsico, en medio de una nueva escalada de ataques y represalias entre Estados Unidos e Irán en el marco de la guerra iniciada el 28 de febrero. "La atroz agresión iraní tuvo como objetivo un edificio perteneciente a una empresa china en el norte del país, causando la muerte de un trabajador y daños materiales significativos al inmueble", dijo el portavoz del citado ministerio, Saud al Atwan, en un comunicado.

Egipto confirma que el incendio en buques en puerto mediterráneo fue provocado por un dron Las autoridades egipcias confirmaron este jueves que el incendio que afectó la víspera a dos buques en el puerto de Damieta, en la costa mediterránea de Egipto, fue provocado por un dron, sin determinar su procedencia. Un buque de regasificación y otro de almacenamiento se incendiaron el miércoles en el puerto de Damieta sin que se hayan registrado víctimas mortales o heridos, informó el Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales egipcio.

EEUU lanza una nueva oleada de ataques contra Irán que deja al menos tres muertos y dos heridos Al menos tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas en la isla de Qeshm, en pleno estrecho de Ormuz, tras la nueva andanada de ataques aéreos lanzada en la noche de este miércoles por Estados Unidos contra Irán en represalia, según ha defendido el Ejército norteamericano, por los "intentos de ataque" lanzados en la víspera contra las fuerzas e intereses estadounidenses presentes en Oriente Próximo. Leer más

EEUU eleva a 20 los buques comerciales desviados como parte de su bloqueo naval contra Irán El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este miércoles haber desviado 20 buques comerciales, así como inhabilitado dos embarcaciones y abordado a otras dos, en el marco del bloqueo naval impuesto contra los puertos y costas de Irán. "Hasta el 29 de julio, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha desviado 20 buques comerciales, inhabilitado dos y abordado dos", ha informado la autoridad castrense en un mensaje en redes en el cual ha aseverado que sus fuerzas "continúan aplicando estrictamente el bloqueo estadounidense contra Irán".