Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

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Fuente: El Periódico

Hamás y Yihad Islámica coinciden en que no habrá desarme sin retirada israelí de Gaza Hamás y Yihad Islámica han insistido este sábado en que sus milicias no entregarán las armas mientras Israel no cese los ataques sobre la Franja de Gaza y comience un proceso de retirada de sus zonas ocupadas en el enclave palestino. Las delegaciones de ambas organizaciones se han reunido en El Cairo (Egipto) para terminar de concretar una postura sobre el anuncio formulado esta semana por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el éxito de las negociaciones para la entrega de armas por parte de Hamás que todavía está lejos de materializarse.

Irán responde a los ataques de EEUU con bombardeos en Kuwait Oriente Próximo se prepara para una nueva escalada en el conflicto entre Teherán y Washington. La tensión entre Washington y Teherán ha dado un nuevo salto después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara este viernes que se prepara para atacar a Irán "con mucha fuerza". Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní ha lanzado, a modo de advertencia, una oleada de drones contra Kuwait, donde Estados Unidos mantiene uno de sus mayores despliegues militares en la región. (Seguir leyendo)

Israel sigue atacando Gaza y causa un cráter gigante tras bombardear un campamento Aviones israelíes bombardearon la madrugada de este sábado decenas de tiendas de campaña en un campamento en Deir el Balah y dos almacenes de medicamentos de un hospital, desoyendo el prerrequisito del acuerdo para el "desarme total" de Hamás de detener los ataques en Gaza. El Ejército israelí, además, emitió también una orden de evacuación forzosa y bombardeó un edificio residencial en Al Maghazi (centro), según fuentes locales, que también reportaron daños en las viviendas aledañas de cinco familias. En Deir el Balah (centro), Israel bombardeó de noche barracones dentro de un campamento para personas desplazadas al oeste del Hospital de los Mártires de Al Aqsa, destruyendo la estructura y una veintena de tiendas de campaña, según fuentes locales.

Gaza recupera 112 cadáveres entre los escombros, incluidos los cuerpos de 40 menores Los equipos de rescate de la Defensa Civil gazatí recuperaron 112 cadáveres entre los escombros en que quedaron convertidas varias viviendas familiares en la ciudad de Gaza, confirmó esta organización sobre una operación que concluyó este sábado tras dos semanas de búsqueda. "Durante una extenuante búsqueda que duró aproximadamente 136 horas, los equipos lograron recuperar los cuerpos y restos de 112 mártires, entre ellos 40 niños, 38 mujeres y 7 personas con discapacidad", detalla el comunicado de la Defensa Civil, que señala que las viviendas, situadas en el barrio de Sabra, fueron atacadas por Israel "con sus habitantes dentro".

Israel mató en Gaza al menos a 152 palestinos en julio, pese al alto el fuego El Ejército israelí mató en la Franja de Gaza a al menos 152 palestinos en el mes de julio, según el recuento centralizado al que tuvo acceso EFE del Ministerio de Sanidad de la Franja, basado en los diferentes hospitales. Entre los fallecidos, hay 113 hombres, seguidos de 21 adolescentes y niños, además de 14 mujeres y 8 ancianos, de acuerdo con el desglose por edad y sexo. La edad media de los fallecidos es de 32,8 años. Solo el pasado 21 de julio, un ataque aéreo israelí mató a un padre, a su esposa y a sus cuatro hijos en el barrio de Sabra de la ciudad de Gaza, además de incendiar su casa, según informaron funcionarios de salud.

Catar traslada a Hamás su deseo de que el acuerdo de desarme ponga fin al sufrimiento en Gaza El primer ministro y titular de Exteriores de Catar, Mohamed bin Abdulrahman, trasladó este viernes en una conversación telefónica al líder del grupo islamista palestino Hamás, Jalil al Haya, su deseo de que el acuerdo sobre su desarme ponga fin al sufrimiento en Gaza. Bin Abdulrahman celebró la decisión de Hamás "de aceptar la hoja de ruta para completar la implementación de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza", informó el ministerio catarí de Exteriores en un comunicado.

Líbano confirma una explosión israelí "enorme e inaudita" en zona del castillo de Beaufort El Ejército israelí realizó este viernes una masiva explosión a ambos lados del castillo de Beaufort, una fortificación medieval del sur del Líbano que ocupó Israel a finales de mayo y está incluido en la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro de la Unesco, informaron fuentes oficiales libanesas. La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) detalló que en la madrugada de este viernes se produjo una "enorme e inaudita" explosión perpetrada por fuerzas israelíes, que calificó de "una de las más grandes, peligrosas y extensas perpetradas" en el sur del país.

Trump dice que está perdiendo la "fe" en los negociadores iraníes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este viernes que está perdiendo la "fe" en las conversaciones con Irán para poner fin al conflicto porque, a su juicio, los negociadores de la República Islámica "mienten". "Estoy perdiendo la fe en ellos porque mienten", respondió a la prensa durante una reunión con su gabinete celebrada en la residencia de descanso presidencial de Camp David, a las afueras de Washington. Trump recordó que esta misma semana, después de que Estados Unidos frenara sus ataques para dar espacio a las conversaciones, los iraníes "dispararon cinco misiles". "Los interceptamos, pero estábamos en medio de una negociación", criticó el mandatario.

Al menos un muerto tras un ataque israelí en Gaza horas después del anuncio de desarme de Hamás Una persona ha muerto y varias más han resultado heridas este viernes tras el impacto de un dron israelí en el centro de la Franja de Gaza pocas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya anunciado que se ha alcanzado un acuerdo para el "desarme total" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras milicias palestinas. El ataque ha tenido lugar este viernes en la calle Saladino, en el centro del enclave palestino. La víctima ha sido identificada como Mohamed Abdul Naser al Jatib, de 36 años, según ha recogido el diario 'Filastin', afín a Hamás.