Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoCEO TamboraZona y horas de las tormentasMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Netanyahu describe como "excelente" su encuentro con Trump en la Casa Blanca

EEUU asegura haber frustrado un ataque sorpresa lanzado por Irán con misiles balísticos

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Las autoridades iraníes han reconocido que mantienen un intercambio de mensajes con Estados Unidos mediante mediadores como Qatar y Pakistán, si bien han dejado claro que cualquier avance diplomático pasa a un segundo plano mientras continúen los bombardeos estadounidenses. Teherán acusa a Washington de incumplir los acuerdos alcanzados, intensificar la escalada militar y vulnerar su soberanía, al tiempo que insiste en que su prioridad es proteger al país y a su población.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra
  2. Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
  3. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  4. El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en esta administración de Alicante
  5. La ola de calor pone en aviso a 57 municipios de Alicante: esta es la lista completa
  6. Prisión para cuatro detenidos por asaltar viviendas con el método del hilo de pegamento en Alicante y Murcia
  7. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Sánchez viaja hoy a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones
  8. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia

La UE convoca una reunión de urgencia de los ministros de Interior el martes tras la crisis en Ceuta

La UE convoca una reunión de urgencia de los ministros de Interior el martes tras la crisis en Ceuta

"Donde dije digo...": El Ayuntamiento de Torrevieja permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud tras la presión del comercio del centro

"Donde dije digo...": El Ayuntamiento de Torrevieja permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud tras la presión del comercio del centro

Cuando el sueño de tener casa acaba en pesadilla en Sant Joan: la promotora se echa para atrás un año después y se quedan con nada

Cuando el sueño de tener casa acaba en pesadilla en Sant Joan: la promotora se echa para atrás un año después y se quedan con nada

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Aspecto de la calle Ramón Gallud en Torrevieja con los dos carriles habilitados al tráfico y el estacionamiento prohibido en horario comercial

Reacciones de la transformista Alen Santander sobre un videoclip con aires de orgullo

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"
Tracking Pixel Contents