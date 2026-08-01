Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis Ceuta en directoCEO TamboraZona y horas de las tormentasMaje viuda negra NoveldaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Crisis diplomática

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

El primer ministro sueco propone a España que emplee para ello los "instrumentos europeos disponibles"

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson

El primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson / Europa Press/Contacto/Julien Mattia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha exigido este sábado a España que adopte medidas "necesarias y concretas" para "proteger la frontera exterior de Europa" con los "instrumentos europeos disponibles" si hace falta.

Suecia es uno de los 22 países de la UE que han firmado este sábado una dura carta en la que vinculan la reciente crisis migratoria en Ceuta con las políticas del Gobierno español y exigen una iniciativa común para impedir que se repita la situación, pidiendo una reunión urgente de los ministros del Interior del bloque europeo.

Tras la publicación de la misiva, Kristersson ha publicado un mensaje en redes sociales en el que insiste directamente al Gobierno español en que es imprescindible que adopte ya "las medidas necesarias y concretas que se requieren para proteger la frontera exterior de Europa y evitar que ello tenga consecuencias para otros países europeos".

Noticias relacionadas

"Es importante que España utilice los instrumentos europeos disponibles. Porque esto se trata de las fronteras de Europa. Vimos lo que pasó cuando no se protegieron, y nunca más volveremos a ese punto", ha añadido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra
  2. Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
  3. Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante
  4. El primer premio de la Lotería Nacional cae íntegro en esta administración de Alicante
  5. La ola de calor pone en aviso a 57 municipios de Alicante: esta es la lista completa
  6. Prisión para cuatro detenidos por asaltar viviendas con el método del hilo de pegamento en Alicante y Murcia
  7. Última hora de la entrada masiva a Ceuta, en directo | Sánchez viaja hoy a Ceuta tras activar al Ejército y acordar con Marruecos la agilización de las devoluciones
  8. El Ayuntamiento de Alicante precinta Tambora por falta de licencia

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Feijóo responsabiliza al Gobierno de la situación que vive Ceuta y tacha de "ridícula" su respuesta a la crisis

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Suecia exige a España medidas "necesarias y concretas" para proteger "la frontera exterior de Europa"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Italia impulsa una ley para que la policía pueda usar el reconocimiento facial masivo con IA de "todas las personas"

Torrevieja ya baila al ritmo del Low Festival en su primer día

El hospital General y el del Vinalopó de Elche recuerdan cómo actuar si la pólvora provoca una quemadura en la Nit de l'Albà

El hospital General y el del Vinalopó de Elche recuerdan cómo actuar si la pólvora provoca una quemadura en la Nit de l'Albà

La liga arrancará en sábado para el Hércules

La liga arrancará en sábado para el Hércules

Las tres olas de calor se cobran 234 vidas en el julio más letal de la historia en la Comunitat Valenciana

Las tres olas de calor se cobran 234 vidas en el julio más letal de la historia en la Comunitat Valenciana

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si haces esto, nos dejas a los abogados con los ojos tapados"

Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si haces esto, nos dejas a los abogados con los ojos tapados"
Tracking Pixel Contents