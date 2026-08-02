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Detenido en México el líder del Cártel de Los Reyes, por el que EEUU ofrece más de 4 millones de euros

Aún se desconoce si 'Poncho' se enfrentará a la justicia mexicana o será extraditado a Estados Unidos

Archivo - Efectivos de la Policía y el Ejército mexicanos desplegados en el estado de Michoacán

Archivo - Efectivos de la Policía y el Ejército mexicanos desplegados en el estado de Michoacán / Europa Press/Contacto/Armando Solis - Archivo

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EP

MADRID

El Gobierno de México ha anunciado este sábado la detención del líder del Cártel de Los Reyes, por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares (más de 4,3 millones de euros), lo que ha desatado bloqueos y disturbios en varios distintos del estado de Michoacán, donde opera fundamentalmente esta banda criminal.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, ha informado en sus redes sociales de la captura de Alfonso Fernández Magallón, alias 'Poncho', líder del Cártel de Los Reyes y quien cuenta con una orden de arresto "por los delitos de privación ilegal de la libertad y motín".

De acuerdo al diario 'El Sol de México', aún se desconoce si 'Poncho' se enfrentará a la justicia mexicana o será extraditado a Estados Unidos. El Departamento de Estado ofrece, desde agosto del año pasado, más de 4,3 millones de euros a cambio de información que conduzca a la detención de este hombre sancionado además por el Departamento del Tesoro por sus vínculos con Cárteles Unidos, organización mexicana dedicada al tráfico de drogas y de armas, así como al blanqueo de capitales.

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Su detención ha provocado disturbios, incluidos el bloqueo de carreteras y el incendio de vehículos en en distintos puntos de los municipios de Los Reyes y Peribán, en Michoacán, que las autoridades mexicanas han atribuido a integrantes del Cártel de Los Reyes. "El gabinete de seguridad garantiza la seguridad del Estado", ha agregado García.

Fuente: El Periódico

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