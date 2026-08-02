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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
El objetivo de atentado en Moscú era el comandante de Fuerzas Aeroespaciales, según medios
El objetivo del fallido atentado de anoche en Moscú, que aún así se cobró al menos tres víctimas mortales y dejó alrededor de 21 heridos, era el comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, Alexandr Chaiko, quien celebraba su 55 cumpleaños en uno de los restaurantes más caros de la capital rusa, según comunicaron este domingo canales de Telegram.
"La preparación marcha a tope. Alexandr cumple hoy 55 años. Lo llego a saber antes y me pongo otra cosa, pero bueno", dice una voz femenina que grabó el pomposo decorado del restaurante, ese día cerrado al público por fiesta privada, en un vídeo que difunde el portal independiente Meduza.
Drones ucranianos atacaron almacén, refinería y aeródromo en Rusia cobrándose dos muertos
Los ataques de drones ucranianos se cobraron esta madrugada dos víctimas mortales en la región de Sarátov, a 700 kilómetros al sureste de Moscú, donde también se registraron incendios en una refinería y un aeródromo, junto con un almacén de Wildberries, la Amazon rusa, en la región vecina. "Dos personas murieron en un ataque con dron enemigo", comunicó el gobernador de Sarátov, Román Busarguin, en redes sociales. Las autoridades regionales únicamente comunicaron daños en un apartamento residencial, pero canales de Telegram añaden que se detectaron incendios en un aeródromo y una refinería de Rosneft.
Una potente explosión deja al menos tres muertos y 15 heridos en el centro de Moscú
Al menos tres personas han muerto y otras 15 han resultado heridas como consecuencia de una potente explosión ocurrida esta tarde cerca de una cafetería del centro de Moscú, según un primer balance del Ministerio del Interior ruso.
La explosión ha ocurrido concretamente en la inmediaciones de la plaza de Kudrinskaya, en la capital rusa, en torno a las 20.10 horas (las 19.10 en España peninsular y Baleares), donde se encuentra uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, el enorme rascacielos diseñado por Mijail Posokhin durante el periodo estalinista.
Agentes de la Dirección General del Ministerio del Interior de Rusia en Moscú están trabajando en el lugar del incidente para recabar más información, según el comunicado.
Trump se desdice de su promesa de permitir a Ucrania fabricar misiles Patriot
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que no tiene claro si permitirá a Ucrania fabricar misiles para los sistemas de defensa antiaérea Patriot, pese a que habría dado su visto bueno a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. (Seguir leyendo)
Zelenski anuncia que Ucrania ha hundido un carguero ruso en el mar Negro
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este sábado que las fuerzas ucranianas han hundido el carguero ruso Yanina, que se encontraba en el mar Negro y han dañado tres refinerías rusas. En X, avanzó que la noche pasada se han llevado a cabo ataques "de medio alcance" contra objetivos que están relacionados con el esfuerzo bélico ruso, y que lograron impactar en objetivos en el mar Negro y en el mar de Azov. "Un carguero ruso sancionado, el Yanina, que navegaba bajo bandera rusa y con una capacidad de más de 100.000 toneladas, también fue golpeado. Gracias a la precisión de nuestras Fuerzas de Defensa, se fue al fondo (del mar)", se congratuló.
Rusia utiliza los fertilizantes para presionar e influir en América Latina
La empresa rusa Uralkali es líder mundial en la producción de potasio, sustancia que junto con el fósforo y el nitrógeno, constituyen los tres principales abonos minerales empleados por agricultores de todo el mundo para fortalecer sus cosechas. Tiene su sede corporativa en un anodino edificio de cuatro plantas en Berezniki, ciudad de provincias de la región de Perm, en los Urales, donde la actividad minera vinculada a este sector económico genera periódicamente, desde los años 80, enormes socavones y cráteres que engullen edificios e infraestructuras.
Lituania convocará al encargado de los negocios rusos por el ataque nocturno contra Kiev
El Ministerio de Exteriores de Lituania anunció este sábado que convocará al encargado de negocios ruso en Vilna para protestar por el ataque nocturno ruso contra Kiev, que provocó al menos nueve muertos y causó daños menores en el edificio de la embajada del país báltico. "Los misiles impactaron apenas a unos metros de la Embajada. Por suerte, nuestro personal no se vio afectado", escribió en X el ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys. "Hoy, el Ministerio de Exteriores de Lituania convocará al representante ruso en Vilna. La campaña de terror de Rusia contra Ucrania continúa sin ningún límite. No hay ningún signo de una voluntad genuina de detenerla, de buscar la paz o de emprender negociaciones", continúo.
Un ataque ruso con misiles contra Kiev provoca al menos nueve muertos y 30 heridos
Un ataque ruso nocturno contra Kiev ha provocado al menos nueve muertos y 30 heridos, entre ellos cuatro niños, en siete distritos distintos, informaron este sábado las autoridades ucranianas, según las cuales el enemigo lanzó esta noche 35 misiles contra el país.. "Nueve personas murieron en la capital como resultado de un ataque enemigo," escribió en Telegram el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschkó, que señaló que 17 personas han tenido que ser hospitalizadas.
Polonia convoca al embajador ruso por el impacto del misil en su territorio
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Polonia citó formalmente este viernes al embajador de la Federación Rusa, Georgy Mijno, para entregarle una nota de protesta tras la caída de un proyectil en suelo polaco ocurrida el jueves.
En unas declaraciones recogidas por la agencia de noticias polaca PAP, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Polonia, Maciej Wewiór, dijo que el embajador ruso "escuchó nuestra clara condena de las acciones hostiles dirigidas contra la seguridad de un Estado soberano y sus ciudadanos".
Vance llama a Zelenski para hablar de defensa aérea y efectos de la guerra sobre mercados
El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, llamó este viernes por teléfono al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con el que habló de las necesidades ucranianas en materia de misiles interceptores para sistemas Patriot y de los efectos de la guerra sobre los mercados globales, según dijo Zelenski en X.
“He recibido una buena llamada de teléfono del vicepresidente de EE.UU., JD Vance. Hemos hablado de nuestra reciente reunión con el presidente (estadounidense, Donald) Trump en Washington, que fue positiva y productiva”, dijo Zelenski en la red social en referencia al encuentro que mantuvo junto a su equipo con el mandatario y otros dirigentes de EE.UU. en la Casa Blanca este martes, en la que no participó Vance.
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