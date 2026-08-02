Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crida ElcheEntrevista Ana BarcelóEl tiempo en AlicanteLow Festival Torrevieja día 2Crisis Ceuta en directoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Accidente mortal

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

El siniestro se produjo cuando los dos vehículos chocaron frontalmente

El autobús implicado en el accidente múltiple ocurrido entre Lacio y Umbría.

El autobús implicado en el accidente múltiple ocurrido entre Lacio y Umbría. / Cuerpo Nacional de Bomberos Italiano (CNVVF)

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Seis personas han muerto y 30 han resultado heridas este domingo al colisionar un autobús y una autocaravana en una carretera estatal de la provincia de Rieti (región de Lazio, centro de Italia), en un accidente en el que se han visto implicados otros tres vehículos, informan medios locales.

El siniestro ocurrió en la carretera estatal 79 a la altura del municipio de Colli sul Velino, en la frontera con la región de Umbría, cuando un autobús que circulaba en dirección a Terni y una autocaravana que iba en sentido contrario chocaron frontalmente, lo que provocó la implicación de otros vehículos.

En el lugar del accidente, cuyas causas aún se desconocen, se encuentran los servicios de emergencia y bomberos que procedieron a evacuar a los pasajeros del autobús y resto de vehículos.

Tres heridos graves

En el siniestro han fallecido los dos conductores del autobús, dos pasajeros y dos ocupantes de la autocaravana, mientras que otras 30 personas han resultado heridas, al menos tres de ellas de gravedad.

Varias ambulancias aéreas se desplazaron a la zona para trasladar a los heridos más graves a hospitales de Umbría y Lacio, informa el periódico Corriere della Sera.

Noticias relacionadas

La carretera ha sido cortada al tráfico para facilitar las operaciones de rescate, lo que ha provocado retenciones en la circulación. 

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Aviso amarillo por tormentas: zonas y predicción horaria de las lluvias, ola de calor y posible granizo en Alicante, Valencia y Castellón
  2. El refugio alicantino de Grison: 'Llevo 30 años construyendo una casa con mi padre, piedra por piedra
  3. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
  4. Capturan en Algorfa a un peligroso fugitivo británico que iba a entrar en la lista de los más buscados
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
  6. El Hércules quiere comprar el Rico Pérez para modernizarlo
  7. Torrevieja ya baila al ritmo del Low Festival
  8. Mario Puche, CEO de Tambora, tras el cierre del local: “Hay un retraso de más de dos años en Urbanismo”

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Los vecinos de La Galia honran a su patrona Santa Marta con decenas de ramos de flores y vítores durante la romería

Los vecinos de La Galia honran a su patrona Santa Marta con decenas de ramos de flores y vítores durante la romería

Alivio en el Hércules: la rodilla de Toril está bien

Alivio en el Hércules: la rodilla de Toril está bien

Detenido en Gipuzkoa un menor líder de la organización internacional extremista 764

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

Este es el municipio de la Vega Baja de casi 10.000 habitantes que se ha quedado sin oficina del Sabadell

Este es el municipio de la Vega Baja de casi 10.000 habitantes que se ha quedado sin oficina del Sabadell

La protesta por Ceuta convocada en Alicante por una asociación vinculada a Vox deriva en insultos a Sánchez y consignas contra la inmigración

La protesta por Ceuta convocada en Alicante por una asociación vinculada a Vox deriva en insultos a Sánchez y consignas contra la inmigración

La protesta por Ceuta convocada en Alicante por una asociación vinculada a Vox deriva en insultos a Sánchez y consignas contra la inmigración

Tracking Pixel Contents