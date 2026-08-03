Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crida ElcheEntrevista Ana BarcelóEl tiempo en AlicanteLow Festival Torrevieja día 2Crisis Ceuta en directoEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Donald Trump ha confirmado que comenzarán nuevas negociaciones con Irán después de que decidiera no atacar a la república islámica para buscar un acuerdo que ponga fin a la guerra que entra en su sexto mes

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Crida de Elche bate récord y se convierte en la mascletá vertical más grande de España
  2. Luto en las Hogueras de Alicante por el fallecimiento de una querida comisionada
  3. La Almadraba, una playa que suspende de día y luce de noche
  4. Las 5 calas más escondidas y espectaculares de Alicante para descubrir este verano: como nadar en un acuario
  5. El Ayuntamiento de Torrevieja se achanta ante la presión de los comerciantes y permitirá de nuevo el aparcamiento en Ramón Gallud este agosto
  6. Fallece el empresario albaterense José Serna Zaplana a los 86 años
  7. Un juzgado de Benidorm amplía a 21 los procesados por la trama rusa de blanqueo en la Costa Blanca y Baleares
  8. La carrera por la primera línea regresa a la playa del Cura de Torrevieja: ¿Quién se llevará el mejor sitio?

Trump tiene previsto reanudar las conversaciones con Irán de forma inminente

Trump tiene previsto reanudar las conversaciones con Irán de forma inminente

Luis Fernando Sánchez: "La primera medida ha sido abordar el control de las concesiones"

Luis Fernando Sánchez: "La primera medida ha sido abordar el control de las concesiones"

El Puerto diseña una "Marina de Empresas" al estilo valenciano para el acceso sur de Alicante

El Puerto diseña una "Marina de Empresas" al estilo valenciano para el acceso sur de Alicante

110 bikers finalizan el V Campus de Mtb de Carlos Coloma

110 bikers finalizan el V Campus de Mtb de Carlos Coloma

Torrevieja reserva 75.000 euros para un paseo de luz ártico con osos, pingüinos y auroras boreales de Navidad

Torrevieja reserva 75.000 euros para un paseo de luz ártico con osos, pingüinos y auroras boreales de Navidad

Directo | Marruecos reconoce 11 muertos en su territorio y 40.000 entradas a Ceuta

Directo | Marruecos reconoce 11 muertos en su territorio y 40.000 entradas a Ceuta

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, lunes 3 de agosto

Bigas y Yago de Santiago siguen sin debutar en la pretemporada del Elche... a dos semanas del debut liguero

Bigas y Yago de Santiago siguen sin debutar en la pretemporada del Elche... a dos semanas del debut liguero
Tracking Pixel Contents