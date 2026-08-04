Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

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Fuente: El Periódico

Atacado con un proyectil un barco de carga cerca de las costas de Omán, en el estrecho de Ormuz Un buque de carga ha sido alcanzado en la madrugada de este martes por un proyectil de origen desconocido cerca de las costas de Omán, en pleno estrecho de Ormuz, enclave estratégico situado en el foco de las tensiones del conflicto en Oriente Próximo. Los hechos han sido registrados a 20 millas náuticas (unos 37 kilómetros) al noreste de la ciudad omaní de Jasab, y han sido comunicados por la propia tripulación de la embarcación a través del canal de radiocomunicación marítima 16 de VHF, según ha informado el centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés). Por el momento, ha sido abierta una investigación sobre las circunstancias que rodean los hechos. No obstante, la autoridad marítima ha instado a los buques que naveguen la zona a hacerlo con precaución comunicando cualquier actividad sospechosa.

El gigante petrolero saudí Aramco dispara un 44% su beneficio pese a la guerra en Oriente Medio El gigante petrolero saudí Aramco anunció este martes un aumento del 44% de su beneficio neto en el segundo trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el fuerte incremento de los precios del crudo en el contexto de la guerra en Oriente Medio. Saudi Aramco, buque insignia de la economía saudí y una de las empresas con mayor valor de mercado del mundo, informó en un comunicado de que su beneficio neto alcanzó 122.600 millones de riales saudíes (32.700 millones de dólares) en el segundo trimestre de 2026, frente a 85.000 millones de riales (22.670 millones de dólares) registrados en el mismo periodo de 2025.

El crudo brent repunta el 1,6 %, hasta los 85 dólares, tras desplomarse en la víspera El precio del barril brent para entrega en octubre sube este martes el 1,6 %, hasta los 85 dólares, pendiente de los nuevos esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y la apertura completa del estrecho de Ormuz. El precio del crudo se desplomó en la víspera un 7,05 %, hasta los 83,77 dólares al cierre del mercado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera cancelar un "ataque masivo" inminente sobre Irán con el fin de llegar a un acuerdo con la república islámica y poner fin al conflicto.

La OMS pide respetar las instalaciones sanitarias El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió este lunes que se proteja la atención sanitaria y las instalaciones de la red de salud no sean atacadas ni militarizadas, tras un nuevo ataque contra una de ellas por parte de Israel el pasado fin de semana. En su cuenta de X, Tedros confirmó que un almacén de material médico situado junto al hospital gazatí de Al-Aqsa fue atacado, lo que causó daños en las instalaciones y destruyó suministros médicos esenciales, incluidos algunos proporcionados por la propia agencia sanitaria de la ONU.

Trump advierte a Irán que tiene una "última oportunidad" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que las actuales negociaciones que asegura se están produciendo con Irán son la "última oportunidad" que tiene Teherán para firmar un "buen" acuerdo que ponga fin a la guerra. "Estamos dialogando y lo hacemos a petición de Irán, con el respaldo de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Catar, además de otros países (...) Todos querían dar una última oportunidad a este proceso. Es una última oportunidad. Es la última ocasión que tiene (Irán) para firmar un buen documento", dijo Trump.

El Ejército israelí se retirará de Gaza cuando Hamás se desarme La Junta de Paz, organización internacional impulsada por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza, aseguró este lunes que la "retirada total" del Ejército israelí "más allá de la línea amarilla" en la Franja se producirá cuando el grupo islamista palestino Hamás se desarme por completo. "Contrariamente a informes inexactos, cabe señalar que la retirada total de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) más allá de la línea amarilla solo se producirá una vez que se complete el desarme, tal como Hamás se comprometió con los mediadores. Esto aplica tanto a las armas ligeras como a las pesadas, así como a los túneles", afirmó el organismo liderado por el diplomático búlgaro Nikolai Mladenov en su perfil de X.

EEUU dice que la prisa en el acuerdo entre Líbano e Israel puede poner en riesgo a civiles El embajador estadounidense en el Líbano, Michel Issa, advirtió este lunes de que actuar con prisa en el acuerdo entre el Líbano e Israel, en el que Estados Unidos actúa como mediador, puede poner en riesgo a la población civil, en víspera de una nueva ronda de negociaciones entre ambas partes que comienza mañana en Roma. "Existe una diferencia significativa entre redactar un acuerdo sobre el papel y aplicarlo de forma responsable: actuar con demasiada precipitación conlleva el riesgo de poner en peligro precisamente a los civiles a los que este proceso pretende proteger", indicó Issa en un comunicado.

La caída del consumo por la guerra de Irán reflejó una crisis de confianza más que de ingresos, según el Banco Central Europeo El debilitamiento de la demanda de los consumidores de la zona euro tras el estallido de la guerra en Oriente Próximo obedeció en gran medida a la decisión de hogares que, sin restricciones presupuestarias, optaron por aplazar sus gastos ante la creciente incertidumbre, según destaca un artículo publicado este lunes por el Banco Central Europeo (BCE). El análisis de los economistas Neus Dausà i Noguera, Maria Dimou y Omiros Kouvavas apunta que, en general, el debilitamiento del consumo nominal en la región parece deberse en gran medida a hogares que, sin restricciones presupuestarias, optan por aplazar sus gastos ante la creciente incertidumbre.

Trump asegura que "hay un acuerdo sobre Ormuz" y "sobre la desnuclearización de Irán" Lucía Feijoo Viera