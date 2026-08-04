Incidencias aéreas
Así te afecta la huelga de personal en el aeropuerto del Prat de Barcelona: vuelos cancelados y compañías aéreas afectadas
La aerolíneas más expuestas a retrasos y cancelaciones son Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines y Etihad Airways
Redacción
La huelga indefinida del personal de asistencia en tierra (handling) de Groundforce en el aeropuerto de Barcelona-El Prat ha empezado hoy martes, 4 de agosto de 2026, y puede provocar retrasos y cancelaciones, especialmente en plena temporada alta. El conflicto afecta a trabajadores encargados de la facturación, el embarque, la carga y descarga de equipajes y la coordinación de vuelos.
Las aerolíneas más expuestas son las que reciben servicios de Groundforce en El Prat. Entre ellas figuran Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Turkish Airlines, United Airlines y Etihad Airways, entre las más significativas.
Según el Ministerio de Transportes, entre agosto y septiembre las compañías atendidas por Groundforce tienen programados unos 11.600 vuelos y cerca de 2,4 millones de plazas, por lo que hasta dos millones de pasajeros podrían verse afectados. No obstante, se han fijado servicios mínimos de entre el 35% y el 80%, dependiendo del tipo de ruta, para garantizar parte de la operativa.
Las recomendaciones si se tiene previsto volar desde Barcelona en los próximos días es consultar el estado del vuelo directamente con la aerolínea antes de acudir al aeropuerto, llegar con más antelación de lo habitual y prever posibles demoras en la facturación y en la entrega de equipaje.
La huelga afectará a un total de 1.179 trabajadores-, ha informado este lunes en un comunicado el sindicato CGT, que cuenta con mayoría en el comité de empresa de la compañía, integrado por 27 delegados. La decisión, según este sindicato, responde a la inacción de la dirección ante el "grave deterioro" de la prevención de riesgos y las condiciones de salud laboral en la base.
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