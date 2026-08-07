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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reivindicó nuevos ataques contra refinerías situadas en la retaguardia rusa para limitar los ingresos que obtiene Moscú de las exportaciones de petróleo

Ataque con drones de Ucrania a centro logísticos rusos

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Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

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Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

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