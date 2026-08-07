Italia rechaza el ultimátum de España y anuncia que mantendrá los controles en sus fronteras al menos hasta el 15 de agosto

Italia ha rechazado el ultimátum lanzado este viernes por España y ha insistido en que mantendrá los controles en sus fronteras, al menos hasta el próximo 15 de agosto, a los viajeros de terceros países procedentes de ciudades españolas, impuestos tras el estallido de la crisis migratoria en Ceuta la semana pasada. En un comunicado emitido pocas horas después de la advertencia del Gobierno español, el Ejecutivo italiano ha asegurado que "no acepta ultimátums ni imposiciones del extranjero" en materia de seguridad nacional y control de fronteras y ha dejado claro que no cederá a las presiones de Madrid.

"No tenemos intención alguna de reconsiderar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto y, en cualquier caso, hasta que se hayan eliminado por completo los riesgos de seguridad y terrorismo para Italia", señala el comunicado. El Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni sostiene que sólo levantará los controles cuando "se tenga la certeza" de que no habrá "una nueva oleada" migratoria y de que no habrá inmigrantes "dirigiéndose a territorio europeo".

A pesar de las fricciones, el Ejecutivo italiano ha calificado a España como un "país amigo" y ha señalado que otros países europeos han tomado decisiones parecidas con Italia en el pasado. La voluntad de Roma, explica el comunicado, es continuar un "diálogo constructivo" con Madrid y ha insistido en que las autoridades fronterizas italianas seguirán haciendo "todo lo posible" para garantizar la "máxima accesibilidad" a los ciudadanos españoles y europeos, los cuales no se verán afectados por la reintroducción de los controles fronterizos aéreos y marítimos.

Italia impuso el pasado 1 de agosto controles en las fronteras aéreas y marítimas a los ciudadanos de terceros países procedentes de España. Según el comunicado difundido entonces por el Ejecutivo de Roma, esos controles estarían vigentes "durante un mes".

Advertencia de España

La respuesta del Gobierno de Giorgia Meloni se produce apenas unas horas después de que Moncloa amenazase con adoptar "medidas proporcionales" para proteger los intereses de sus ciudadanos en caso de que Italia no levantase los controles en un plazo de 48 horas, aunque no ha especificado qué tipo de respuesta contempla. El Ejecutivo español considera que la medida es "injusta" y "discriminatoria" y que va en contra de los intereses de la Unión Europea, así como del Código de Fronteras Schengen. Su objetivo es que Roma ponga fin a los controles y que "trate a los españoles como al resto de ciudadanos europeos".

"No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia canalizada y reconducida", ha asegurado el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, en declaraciones a Efe. "La mayor parte de las personas que entraron irregularmente a Ceuta han sido ya devueltas", ha afirmado el ministro desde Cali, donde ha acudido junto al rey Felipe VI a la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.