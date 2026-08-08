Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis de Ceuta: presión sobre ItaliaAyudas AgriculturaMultas San VicentePrincipales fabricantes calzadoMercados de Alicante límites hosteleríaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán reitera que la reapertura del estrecho de Ormuz pasa por que EEUU acepte sus condiciones

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
  2. Una tecnológica de Alicante alerta de que el asalto a Ceuta organizado por las mafias para el 15 de agosto será en lancha
  3. Agricultura subvenciona a siete municipios de Alicante para arreglar caminos y deja fuera a 32 por falta de presupuesto
  4. Interceptadas 11 personas tras llegar en patera a la cala del Tío Ximo de Benidorm
  5. El tiempo en Alicante según Aemet: las temperaturas suben y el bochorno se hará notar en la Vega Baja
  6. La Audiencia Nacional exculpa de nuevo a la CHS de los daños por la rotura de la mota del río Segura en Almoradí en la dana de 2019
  7. Torrevieja fulmina el Desfile de Verano del 15 de agosto para evitar el colapso del centro del casco urbano
  8. La Cámara de Alicante tendrá que hacer frente a un nuevo agujero económico para acometer el derribo de Panoramis

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Algas, sobrecostes y patos muertos: el fiasco de Trump en el Estanque Reflectante de Washington

Hace 50 años en Alicante. Del 2 al 8 de agosto de 1976: Nacía un niño cada hora

Así ha sido la mascletà de Nadal Martí este sábado en Elche

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes

La mascletà de pirotecnia Nadal Martí de este sábado en Elche, en imágenes

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

Miguel Benito, abogado: "Si tu empresa no cumple con sus obligaciones laborales, tienes derecho a autodespedirte con paro e indemnización"

El Hércules mima a Oriol Soldevila

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Cortada la línea de tren Madrid-Extremadura tras el arrollamiento mortal de una persona en Talavera (Toledo)

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"

Toñín, delantero del Hércules: "Veo un grupo muy bueno para hacer cosas importantes"
Tracking Pixel Contents