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Gestión del agua

El lago Mead, el embalse más grande de EEUU, registra su nivel de agua más bajo

Es uno de los principales embalses del suroeste de Estados Unidos y, junto con el lago Powell, ubicado en Utah y Arizona, constituye una de las principales reservas de agua de la cuenca del río Colorado

Fotografía cedida por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos donde se muestra el área recreativa nacional del Lago Mead, ubicado en los estados de Arizona y Nevada (Estados Unidos).

Fotografía cedida por el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos donde se muestra el área recreativa nacional del Lago Mead, ubicado en los estados de Arizona y Nevada (Estados Unidos). / EFE

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EFE

El nivel del agua en el lago Mead, el embalse artificial más grande de Estados Unidos, alcanzó su mínimo histórico el jueves, informó este viernes la Oficina de Recuperación de EEUU. El nivel del agua del lago, ubicado en los estados de Arizona y Nevada, se sitúa en 317,14 metros, por debajo del récord anterior de 317,17 metros, registrado en 2022.

El récord se produce tras más de dos décadas de sequía en la cuenca del río Colorado, que han reducido de forma sostenida el caudal que alimenta los principales embalses de la región.

El lago Mead, formado tras la construcción de la presa Hoover sobre el río Colorado, es uno de los principales embalses del suroeste de Estados Unidos y, junto con el lago Powell, ubicado en Utah y Arizona, constituye una de las principales reservas de agua de la cuenca del río Colorado.

El descenso también afecta al lago Powell, que el jueves se situaba en 1.073,36 metros, cerca del mínimo histórico de 1.072,90 metros registrado en 2023, y las previsiones apuntan a que podría descender por debajo de ese nivel este mes.

El sistema general que depende de Colorado proporciona agua y electricidad a más de 40 millones de personas en los estados de Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Utah y Wyoming.

La cuenca del río Colorado continúa su recorrido hacia México, donde abastece principalmente a comunidades y zonas agrícolas del norte del país a través de la infraestructura fronteriza, incluida la Presa Derivadora Morelos.

Propuesta sobre la gestión de los embalses

A finales de julio, la Oficina de Reclamación de EEUU presentó la propuesta final sobre la gestión de los embalses de las presas Glen Canyon y Hoover (lago Powell y lago Mead).

El plan propone un recorte en el consumo de agua para estos tres estados situados aguas abajo, California, Arizona y Nevada, de hasta 3.700 millones de metros cúbicos anuales, una cifra que representa hasta el 40 % de sus asignaciones conjuntas y que surte, en gran parte, a comunidades agrícolas.

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La propuesta exime por el momento de los recortes a Colorado, Utah, Nuevo México y Wyoming, que se encuentran en la cuenca alta del río.

Fuente: El Periódico

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