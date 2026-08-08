Guerra en Ucrania
Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev
Agencias
Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han fallecido y varias más han resultado heridas como consecuencia de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y sus alrededores, según ha informado este sábado el presidente Volodímir Zelenski, quien ha reclamado a sus socios "mayor" presión sobre Rusia. Además, una serie de ataques rusos, con drones y bombardeos de artillería, han dejado al menos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Jersón.
El nuevo ataque sobre la capital ucraniana se produce apenas unos días después del que mató a otras a 17 personas e hirió a una treintena más también en Kiev. En esta ocasión, Zelenski ha vuelto a incidir en que es una muestra del desinterés de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de acabar con la guerra. "Putin por sí solo no quiere y se aferra desesperadamente a sus misiles balísticos y drones para mantener la guerra en marcha. Hace falta más presión", ha instado Zelenski, que ha recalcado que estos nuevos ataques han ido dirigidos hacia población e infraestructura civil.
Zelenski ha explicado que sus socios necesitan seguir imponiendo a Rusia "nuevas sanciones que impidan la producción de estos misiles balísticos" y del mismo modo suministrar a Ucrania el armamento necesario para proteger a la población, incluidos misiles antibalísticas, interceptores para Patriot y aviones F-16. "Todo esto funciona y ayuda a proteger vidas cuando lo tenemos aquí, en Ucrania, en lugar de estar acumulando polvo en almacenes a miles de kilómetros de los ataques rusos contra la vida", ha reprochado Zelenski.
La ofensiva ha comenzado poco después de la medianoche, cuando la Fuerza Aérea ucraniana alertó de la aproximación de varias oleadas de drones hacia Kiev y su área metropolitana. Las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de las 0.45 horas (hora local), según ha recogido el diario Kyiv Independent. Apenas unos minutos después se ha registrado una nueva sucesión de explosiones. Ya de madrugada, mientras los equipos de rescate trabajaban para controlar los incendios provocados en Brovari, se escucharon nuevas detonaciones en Kiev y la Fuerza Aérea ha advertido de ataques con misiles balísticos contra la capital.
Intensificación de los ataques
Brovari, situado al este de Kiev, había sufrido recientemente otro importante ataque ruso que causó ocho muertos en una estación de tren. El nuevo bombardeo se produce mientras la localidad continúa recuperándose de aquella ofensiva, considerada una de las más graves sufridas en la zona desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala.
Los ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas se han intensificado durante los últimos meses en un contexto marcado por las dificultades de Ucrania para mantener una defensa aérea suficiente frente a los misiles balísticos rusos.
Zelenski ha informado también este sábado de más ataques rusos sobre las regiones de Donetsk, Járkov, Sumi, Dnipró, Zaporiyia, Odesa, Jersón, Mikolaiv, Chernígov y Poltava. En Jersón, las fuerzas rusas han atacado infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, han dañado siete edificios de gran altura y once viviendas particulares, según ha informado el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleksandr Prokudin en Telegram.
En la región de Dnipropetrovsk ha habido un total de 10 ataques con drones en los resultó herida una persona, según el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Ganzha. Los ataques, según la misma fuente, han afectado a seis distritos de la región
Fuente: El Periódico
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