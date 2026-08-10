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Contra una refinería en Tatarstán

Al menos 13 muertos y 48 heridos tras uno de los ataques más mortíferos de Ucrania en Rusia

"El ataque masivo contra Nizhnekamsk continúa. Los ataques están dirigidos contra objetivos tanto industriales como civiles", indicó el alcalde de la ciudad, Radmir Beliáev

Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Kiev.

Imagen de archivo de un ataque ruso sobre Kiev. / Europa Press

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EFE

Moscú

Al menos 13 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en el ataque con drones perpetrado este lunes por Ucrania contra la localidad de Nizhnekamsk (república de Tatarstán), que tendría como objetivo la refinería local.

"Hasta el momento el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS, que cifró en 48 el número de heridos.

Anteriormente había informado de la muerte de 12 personas y de 39 heridos en Nizhnekamsk, uno de los principales centros de la industria química nacional que se encuentra unos 150 kilómetros al este de la capital regional, Kazán.

Según los canales ucranianos Supernova+ y Exilenova+, los drones atacaron la refinería local, aunque Astra asegura que el objetivo atacado fue la planta química de Nizhnekamskneftejim.

El Comité de Instrucción de Rusia (CIR), incoó una causa penal por "ataque terrorista", informó en Telegram la portavoz de la entidad, Svetlana Petrenko.

"Según informaciones de la investigación, el Ejército ucraniano atacó el sector residencial y empresas industriales de la ciudad de Nizhnekamsk con drones. A consecuencia murieron civiles, incluyendo un menor de edad. Varias decenas de personas resultaron heridas", señaló la representante del CIR.

Petrenko calificó el hecho de "un nuevo crimen cínico e inexcusable del régimen de Kiev".

"En las instalaciones atacadas se encontraban civiles que no tenían relación alguna con las acciones bélicas", denunció.

Los investigadores ya trabajan en la determinación de los tipos de drones lanzados por Ucrania contra esta localidad y otras circunstancias de los hechos, concluyó.

En la capital rusa, el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó a lo largo de la noche del derribo de 24 drones en las inmediaciones de la ciudad.

En la sureña región de Rostov fueron derribados más de 70 drones ucranianos sobre la localidad de Kamensk-Shajtinsk y otros siete distritos, escribió en MAX el gobernador local, Yuri Slusar.

Vladislav Shapshá, gobernador de Kaluga -ubicada a poco menos de 200 kilómetros al sur de Moscú-, reportó el derribo de 16 drones, sin que hubieran víctimas o daños materiales.

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Según el Ministerio de Defensa ruso, durante la noche las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 456 drones ucranianos de ala fija".

Fuente: El Periódico

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