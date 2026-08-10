Terremoto en Colombia, en directo | El Gobierno colombiano declara el "desastre nacional" por el seísmo que deja más de 110 muertos

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 110 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Los hospitales de Cali declaran la alerta roja con 456 heridos Los hospitales de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y una de las ciudades más afectadas por el terremoto que sacudió este lunes a Colombia, declararon la alerta roja hospitalaria al encontrarse al 100 % de su capacidad, después de que el sismo dejara al menos 26 muertos y 456 heridos, según el secretario de Salud de la ciudad, Germán Escobar. Cuatro centros médicos de gran tamaño tuvieron que ser evacuados completamente, entre ellos el Hospital Universitario del Valle Evaristo García (HUV), que sufrió el derrumbe parcial de una de sus alas, según el balance preliminar de la Secretaría de Salud Pública de Cali.

Venezuela ofrece a Colombia el envío de rescatistas y ayuda humanitaria Venezuela ofreció a Colombia el envío de rescatistas y de ayuda humanitaria tras el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido la mañana de este lunes en ese país que causó la muerte de 111 personas hasta el momento. "Hemos puesto a disposición del Gobierno de Colombia nuestros brigadistas para el rescate de las personas que están bajo escombros (...) y -estamos- a la espera de que Colombia diga para ir a brindar el apoyo solidario de nuestro pueblo", dijo la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante una jornada de rehabilitación de escuelas afectadas por los terremotos ocurridos en junio en Venezuela.

El ejército colombiano despliega más de 180 rescatistas para buscar víctimas entre escombros El Ejército colombiano desplegó más de 180 rescatistas para buscar a personas que hayan quedado bajo los escombros de los edificios afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el centro y oeste de Colombia este lunes y que ya ha dejado al menos 111 fallecidos, según el último balance del Gobierno. "Son 180 soldados, distribuidos en cinco pelotones de 36 integrantes cada uno, que serán movilizados desde (las bases militares de) Bogotá y Tolemaida hacia las zonas priorizadas de acuerdo con los reportes de afectaciones y los requerimientos de las autoridades y organismos de socorro", aseguró el Ejército en un comunicado.

Petro reclama una respuesta inmediata del Estado tras el terremoto en Colombia El expresidente colombiano ha pedido movilizar todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate, atención médica, evacuación, alojamiento y suministro de agua y alimentos. También ha llamado al Pacto Histórico y a sus simpatizantes a coordinar esfuerzos para ayudar a las comunidades afectadas.

El Gobierno de Colombia denuncia intentos de "desprestigiar" su gestión del terremoto El Gobierno de Colombia ha denunciado este lunes supuestos "intentos por despretigar su gestión" del terremoto de 7,4 en la escalada de Ritcher registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha atribuido estos hechos a "sectores" del gobierno del expresidente Gustavo Petro. "El Gobierno nacional tiene conocimiento de actuaciones sistemáticas promovidas desde sectores de la administración saliente con el propósito de desacreditar al nuevo Gobierno ante organismos internacionales, incluidas instancias judiciales", ha señalado el Ministerio de Exteriores en un comunicado difundido en redes sociales donde ha denunciado "intentos por desprestigiar su gestión y por socavar la decisión del pueblo colombiano". La cartera diplomática ve en estos hechos "el mismo patrón de alegaciones infundadas que utilizó la oposición para cuestionar los resultados de la última elección y que persiguen el mismo objetivo: deslegitimar la decisión soberana del pueblo colombiano y al Gobierno que eligió".

El terremoto desata el pánico en Colombia: "Ha sido muy duro y demasiado largo" Alas 7.34 horas de la mañana, la tierra tembló en Colombia y el pánico se adueñó de sus habitantes. Cristina se encontraba en su casa, un cuarto piso, en Armenia, la capital del departamento del Quindío, en el oeste de Colombia, que ya sufrió en 1999 un terremoto muy fuerte con 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país. Para Cristina, el de este lunes ha sido mucho peor. "Ha sido muy duro, muy duro, muy largo, demasiado largo", recuerda en declaraciones a EL PERIÓDICO. (Seguir leyendo)

La ONU afirma estar preparada para ayudar a Colombia tras el terremoto El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este lunes a través de su portavoz adjunto que el organismo está "preparado" para prestar asistencia a Colombia "en lo que sea necesario" tras el terremoto que sacudió hoy al país suramericano. "Nuestros pensamientos están con todas las personas que han sufrido como consecuencia de este terremoto y estamos preparados para ayudar en lo que sea necesario", expresó el vocero adjunto de Guterres, Farhan Haq, en su rueda de prensa diaria desde Nueva York. Haq aseguró que la ONU está siguiendo de cerca la situación de Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha azotado al país esta mañana y que ha dejado al menos 111 personas fallecidas, según informó hoy el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Von der Leyen traslada la solidaridad de la UE con Colombia y moviliza Copernicus La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha trasladado este lunes la solidaridad de la Unión Europea con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en el noroeste del país, que ha dejado más de un centenar de muertos, y ha anunciado la movilización del servicio europeo de satélites Copernicus para apoyar las operaciones de rescate. "Esta noche, el corazón de Europa está con el pueblo de Colombia tras el terrible terremoto en la región del Chocó. Ya hemos movilizado a Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate", ha señalado la jefa del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha asegurado que el bloque está preparado para proporcionar más respaldo al país sudamericano.

CAF anuncia donación de 500.000 dólares a Colombia El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) anunció este lunes la donación de 500.000 dólares a Colombia para atender la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte del país y deja una cifra parcial de 111 fallecidos. En nota de prensa, el banco explicó que los recursos serán canalizados a través de los Fondos de Desarrollo Social y Humano de CAF y estarán destinados a apoyar las acciones de atención humanitaria que se requieren en estos momentos.