América Latina
Un terremoto de magnitud 6,7 sacude la mayor parte de Colombia
Por el momento no se han reportado víctimas ni daños personales
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Bogotá
Un temblor de magnitud 6,7 sacudió este lunes gran parte de Colombia, sin que de momento se haya informado de víctimas o daños, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El temblor se sintió a las 07.34 hora local (14:34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
- Una carcasa del Castell de L’Olla de Altea explota y deja 27 heridos, 11 de ellos trasladados a la Unidad de Quemados de Alicante
- Una estafa de 50.000 € a un matrimonio dependiente en La Marina destapa un laboratorio de drogas sintéticas en Dolores
- Comer un arroz frente al mar en Alicante cuesta el triple que en un barrio
- Playa de la Almadraba
- Estos son los mejores sitios para ver el eclipse en la Vega Baja
- La Policía Local de Altea alerta del impacto del Castell de l’Olla en las mascotas
- Cazan a 120 conductores por exceso de velocidad en solo 40 minutos en una calle de San Vicente
- El tiempo en Alicante: la Aemet mantiene el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur