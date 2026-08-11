El día en que Aretha Franklin y su sombrero reinaron en Washington

Hacía tanto frío en Washington, Aretha Franklin se quejó de que el ambiente gélido había afectado a sus cuerdas vocales. El recuerdo, siempre poco fiable, indica lo contrario, pero para casos así se inventó YouTube. En el vídeo, su versión del clásico patriótico ‘My Country, ’Tis of Thee’ suena bien y su voz es el torrente de siempre. Muy soul, como no podía ser de otra forma, con el apoyo de un coro, un gospel patriótico. El vídeo es el documento, pero es mentiroso, no recoge las emociones que vivimos a los pies del Capitolio las miles de personas que el 20 de enero de 2009 acudimos a la toma de posesión de Barack Obama como presidente de Estados Unidos. Era otro país y otro mundo, un tiempo en que 'esperanza' se conjugaba como un verbo. Y en su histórica toma de posesión, Aretha Franklin y su sombrero simbolizaron mejor que el discurso del propio Obama la esperanza por el cambio que, esta vez sí, parecía que estaba por venir.

Washington estaba colapsada por medidas de seguridad. A lo largo de la larguísima campaña electoral se había hablado mucho del miedo del Servicio Secreto a que se atentara contra la vida del entonces candidato. No eran temores infundados: la violencia política es parte esencial de la cartografía de Estados Unidos, en especial contra los líderes de los movimientos de los derechos civiles, el asesinato de Martin Luther King como máximo exponente. Horas antes de empezar el acto, moverse por la ciudad era difícil y farragoso, incluso si tenías una acreditación de prensa que daba acceso a unas zonas relativamente privilegiadas. Los coches oficiales se veían atrapados en la multitud, y decenas de personas intentaban vislumbrar a través de los cristales tintados quién viajaba en el anterior. “¿Te fijaste en el sombrero de Aretha?”, comentaron dos mujeres con quien compartí uno de los múltiples controles de seguridad.

Cristales Swarovski

¡Qué sombrero! Diseñado por Luke Song, propietario de la sombrerería de referencia de Aretha en Chicago, mezclaba la elegancia de los sombreros femeninos de los años cincuenta y sesenta con un aire contemporáneo. Era un sombrero de fieltro de lana gris perla de forma de copa redonda, con un ala corta que se curvaba ligeramente. El elemento protagonista era un enorme lazo que sobresalía varios centímetros, adornado con cristales Swarovski.

De inmediato, el sombrero causó furor. Se hablaba de él en corrillos en el Mall de Washington. En el incipiente Internet de entonces aparecieron memes de figuras históricas tocadas con el sombrero. Las televisiones repetían en bucle el juramento de Obama y la actuación de Aretha. Con el tiempo, Song recibió cientos de pedidos de réplicas de este sombrero. El original fue solicitado por la Smithsonian Institution para conservarlo como pieza histórica, y la copia de seguridad terminó en el Rock and Roll Hall of Fame.

Era otro país y otro mundo, aunque en realidad fue antes de ayer. Aretha había participado antes en dos tomas de posesión. En 1977, interpretó un medley con Duke Ellington en la jura de Jimmy Carter. En 1993, actuó en una fiesta previa, celebrada dos días antes del acto formal de investidura de Bill Clinton en el Capitolio. Pero Obama no era un presidente cualquiera. Nunca jugó a fondo la carta racial durante la campaña, para evitar ser encasillado como el candidato de la comunidad negra, pero su simple presencia ya lo decía todo. Aretha era la chica que había cantado en el funeral de Martin Luther King ‘Precious Lord, Take My Hand’, el gospel favorito del líder al que asesinaron porque tuvo un sueño. Su presencia junto a Obama en el Capitolio ese gélido 20 de enero de 2009 era la confirmación del sueño de Luther King.

Y el sombrero, ese sombrero, que solo Aretha podía lucir como lo lució, con esa ‘amazing grace’, ese sombrero... fue el objeto que simbolizó la esperanza.

El tiempo pasó. En la toma de posesión de 2013, muchas personas acudieron al Mall de Washington tocadas con réplicas del sombrero. Pero nada era ya lo mismo. La realidad, Washington, los republicanos, el Tea Party... La esperanza nunca cuajó en todo su esplendor, pero tampoco puede decirse que fracasó. Y el peso del símbolo siempre estuvo allí, lo que ha pasado después, los tiempos oscuros de hoy, no hacen más que ratificarlo. En 2015, durante un homenaje a Carole King, Aretha cantó sentada al piano (You Make Me Feel Like) A Natural Woman. Entre el público, las cámaras captaron al presidente Obama con lágrimas en los ojos.

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En 2018, cuando Aretha falleció, los Obama escribieron en un comunicado: (En la voz de Aretha) “podían escucharse nuestra historia, nuestro poder, nuestro dolor, nuestra oscuridad y nuestra luz”. Y añadieron: “EEUU no tiene realeza, pero sí personas que alcanzan una grandeza más duradera”. Y, sin embargo, una gélida mañana de enero, Aretha reinó en Washington y su corona fue un eterno sombrero gris.

Fuente: El Periódico