Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Daños tormentas AlicanteEl tiempoGafas eclipseRecomendaciones atascos eclipseDirecto Terremoto ColombiaEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Terremoto

La Comisión Europea pone el satélite Copernicus a disposición de Colombia y moviliza 100.000 euros en asistencia

Bruselas está canalizando la ayuda a través de la Cruz Roja alemana, que se encuentra en el terreno

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia).

Labores de rescate en una edificación colapsada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país este lunes, en Cali (Colombia). / ERNESTO GUZMAN JR / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Beatriz Ríos

Bruselas

La Comisión Europea ha puesto el satélite Copernicus a disposición de las autoridades colombianas y ha movilizado inicialmente 100.000 euros en respuesta a la activación por parte de Colombia el mecanismo de protección civil europeo, tras el terremoto de 7,4 grados que ha sacudido el oeste del país.

"La UE ha movilizado a Copernicus, nuestro servicio satelital, para apoyar las operaciones de rescate y socorro", ha anunciado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una publicación en redes sociales. Kallas ha hablado con el recién nombrado ministro de Exteriores, Omar Bula, para transmitirle sus condolencias por las víctimas y ofrecer el apoyo comunitario. 

"Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, incluso a través de la Cruz Roja", ha dicho la alta representante para la política exterior de la Unión Europea. La portavoz de la Comisión, Eva Hrncirova, ha explicado que el Ejecutivo ha movilizado inicialmente 100.000 euros a través de la Cruz Roja alemana, que se encuentra en el terreno. 

Además de ofrecer ayuda a Colombia, Kallas ha anunciado que también han activado el mecanismo de asistencia consular de crisis de la UE. Esto permite dar asistencia a cualquier ciudadano comunitario que la necesite. 

Noticias relacionadas

Mensajes de apoyo

Tanto la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como la de la Eurocámara, Roberta Metsola, han publicado mensajes de apoyo en sus redes sociales. "Europa se solidariza con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto en la región del Chocó", ha dicho Von der Leyen, que ha insistido en que el bloque está listo para enviar más ayuda. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
  2. La Aemet activa el aviso naranja en Alicante: tormentas intensas, granizo grande y rachas muy fuertes este lunes
  3. La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
  4. Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
  5. Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más
  6. El aviso del Laboratorio de Climatología de la UA sobre el eclipse solar en Alicante: 'Hay cierta incertidumbre
  7. ¿Cuánta gente cabe en Torrevieja en agosto? Aquí están las cifras oficiales del Ayuntamiento
  8. La playa de San Gabriel de Alicante vuelve a quedar al margen: vegetación en la arena y quejas por falta de mantenimiento

Brilla Torrevieja adapta el horario de inicio de K-Pop Golden Experience por el eclipse

Brilla Torrevieja adapta el horario de inicio de K-Pop Golden Experience por el eclipse

¿Qué tiendas abren este sábado 15 de agosto en Alicante?

¿Qué tiendas abren este sábado 15 de agosto en Alicante?

Imágenes del día después en Alcoy tras el temporal

Imágenes del día después en Alcoy tras el temporal

El Supremo tumba (también) el recurso de una gran energética contra los caudales ecológicos del Tajo que recortan el trasvase

El Supremo tumba (también) el recurso de una gran energética contra los caudales ecológicos del Tajo que recortan el trasvase

David Bisbal vive en primera persona el terremoto de Colombia y relata el pánico que sintió

Elche ruge tras la conquista de la «catedral de la pólvora»

Elche ruge tras la conquista de la «catedral de la pólvora»

La Diputación de Alicante invierte 800.000 euros en la mejora de las masas forestales

La Diputación de Alicante invierte 800.000 euros en la mejora de las masas forestales

Shakira, Karol G, Maluma y otros artistas colombianos se vuelcan con su país tras el terremoto

Tracking Pixel Contents