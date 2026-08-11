Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un ataque ruso con misiles alcanza un hospital infantil en Kiev

Un ataque con misiles balísticos rusos contra Kiev alcanzó uno de los hospitales infantiles de la ciudad, produjo un incendio en un almacén en otra zona de la ciudad y causó heridas a, al menos, una persona, informó el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DNS) a través de Telegram.

Según el comunicado, un ataque aéreo afectó las instalaciones de uno de los hospitales infantiles del distrito de Shevchenkivski donde se formaron dos cráteres en el lugar y resultaron dañadas las ventanas del edificio y una tubería de gas.

Los trabajadores de la compañía de gas controlaron la fuga y los niños y el personal médico se encontraban en un refugio antiaéreo.