La Comisión Europea anuncia 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto en Colombia

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciado este miércoles que su Ejecutivo ha movilizado 2 millones de euros en ayudas para las comunidades afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido el oeste de Colombia, dejando al menos 240 muertos.

"Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, la UE está dando apoyo a Colombia en todo lo posible", ha dicho Von der Leyen en una publicación en redes sociales. La alemana ha asegurado que la Comisión está en contacto con las autoridades colombianas para poder adaptar la ayuda a las necesidades en el terreno. "Esta es la solidaridad europea", ha dicho la presidenta.

Colombia ha solicitado la activación del mecanismo de protección civil europeo, que permite dar asistencia de emergencia dentro y fuera de la Unión Europea. En la práctica, cuando ocurre un desastre, el país afectado realiza la petición y explica al Centro de Coordinación de Respuesta ante Emergencias qué necesita.

Después son los países quienes ofrecen la ayuda y los recursos necesarios, aunque la UE puede contribuir también con su propia reserva estratégica. La Comisión está evaluando junto con las autoridades colombianas qué tipo de asistencia técnica podrían necesitar para movilizar el personal necesario.

Fondos y satélites

El Ejecutivo comunitario anunció inicialmente una ayuda de 100.000 euros que estaba canalizando a través de la Cruz Roja alemana, presente en el terreno. Además, la UE ha puesto a disposición el satélite Copernicus. "La UE ha movilizado a Copernicus, nuestro servicio satelital, para apoyar las operaciones de rescate y socorro", anunció el pasado martes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Bruselas ha aclarado este miércoles que esos 100.000 euros irán a garantizar que las necesidades de unas 2.500 familias en el Valle del Cauca y Chocó, afectadas por el terremoto, son cubiertas. En total, la UE ha movilizado 2.100.000 de euros para que las organizaciones en el terreno puedan dar asistencia médica, cobijo, alimento y protección a las personas afectadas, además de contribuir a garantizar el acceso a agua potable.

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Además de ofrecer ayuda a Colombia, Kallas explicó que también han activado el mecanismo de asistencia consular en caso de crisis de la UE. Esto permite dar asistencia a cualquier ciudadano europeo que la necesite en una emergencia fuera del territorio comunitario.