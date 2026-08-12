Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempo hoyPlazas MIR AlicanteHogueras y racósReordenación RabasaMuertes por calorEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev.

Imagen del lugar donde se produjo un ataque ruso contra un edificio privado cerca de Kiev. / STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAINE / HANDOUT / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción

Madrid

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere una turista británica de 66 años tras estrellarse contra las rocas mientras hacía parasailing en Benidorm
  2. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa
  3. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  4. La montaña rusa del tiempo en agosto: de los 45 grados de bochorno a las lluvias en la provincia de Alicante
  5. Benidorm mantiene cerradas al baño las calas del Tío Ximo y la Almadrava tras un vertido de aguas residuales al mar
  6. Aire acondicionado por la noche: cómo ponerlo bien para dormir fresco sin resfriarte ni gastar de más
  7. Renfe paralizará nueve días la circulación por tren en Elche y desplegará 1.130 autobuses como alternativa
  8. El temporal deja un reguero de daños en Alicante: 62 intervenciones de bomberos en la provincia

El cambio climático añadirá más de cuatro horas de calor extremo a los días calurosos

El cambio climático añadirá más de cuatro horas de calor extremo a los días calurosos

El eclipse llega a Alicante con calor intenso: hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

El eclipse llega a Alicante con calor intenso: hasta 41 grados de sensación térmica y cielos poco nubosos

Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Eclipse solar en España, en directo: todas las claves para disfrutarlo

Los unicornios sí existen

Los unicornios sí existen

Si tienes cucarachas en casa, esto es lo que realmente significa y qué debes hacer

Si tienes cucarachas en casa, esto es lo que realmente significa y qué debes hacer

Esta crema para reparar los talones agrietados que es una auténtica maravilla: efectiva, rápida y muy económica

Esta crema para reparar los talones agrietados que es una auténtica maravilla: efectiva, rápida y muy económica

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, miércoles 12 de agosto

Tecnología alicantina para mantener transparentes las aguas de Formentera

Tecnología alicantina para mantener transparentes las aguas de Formentera
Tracking Pixel Contents