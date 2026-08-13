En la región de Sussex Este
Descarrila un tren de pasajeros en la ciudad de Lewes, en el sur de Inglaterra
Hasta el momento se desconoce el alcance de víctimas entre los ocupantes
Una imagen de un helicóptero y transmitida por la BBC muestra tres vagones volcados
EFE
Un tren de pasajeros ha descarrilado este jueves en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra, sin que hasta el momento se conozca el alcance de víctimas entre sus ocupantes.
La secretaria (ministra) de Transportes, Heidi Alexander, dijo estar "muy preocupada" por lo sucedido, mientras que se ha visto a equipos de paramédicos, bomberos y policías acudir al lugar.
Una imagen de un helicóptero y transmitida por la BBC muestra tres vagones volcados. En otra imagen tomada de las redes sociales, se ve a personal de emergencias encaramado en la parte de arriba de los vagones.
El tren, de la compañía Southern Rail, cubría el trayecto entre Haywards Heath y Lewes (parte de la ruta Brighton-Londres). Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos.
Por la cercanía de Brighton -destino playero por excelencia-, la línea afectada es una de alta ocupación durante los veranos, con una frecuencia de trenes de cada media hora.
La secretaria general del Sindicato de Transportes, Maryam Eslamdoust, asumió que "hay muchos pasajeros involucrados", por lo que la máxima prioridad debe ser ahora su auxilio.
Fuente: El Periódico
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