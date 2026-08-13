Terremoto en Colombia, en directo | Sube a 265 la cifra de muertos y a más de 3.494 la de heridos en el seísmo

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 265 personas fallecidas en el país, 3.494 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Sigue aquí la última hora del terremoto en Colombia minuto a minuto:

Fuente: El Periódico

Netanyahu ordena el envío inmediato de ayuda a Colombia tras el terremoto El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el envío "inmediato" de una misión de ayuda a Colombia tras el terremoto que azotó el país, según un comunicado emitido por su oficina la noche del miércoles. "El Estado de Israel comparte el dolor de las familias de las víctimas y brindará asistencia integral al Estado de Colombia", aseguraba el texto. El reciente ascenso al poder del ultraderechista Abelardo de la Espriella en el país sudamericano ha traído un acercamiento sin precedentes entre Bogotá y el Estado israelí.

De la Espriella declara la emergencia económica para hacer frente a la crisis por terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, declaró este miércoles la "emergencia económica" para afrontar la crisis que ha supuesto el terremoto de magnitud 7,4 registrado el lunes y que ha dejado hasta el momento 265 muertos. "Le informo al país he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla la Constitución, para poder enfrentar esta crisis como corresponde", aseguró De la Espriella en una declaración. Agregó que este instrumento "va a crear un 'fondo milagro', una entidad que va a canalizar fondos nacionales e internacionales para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles vías y aeropuertos".

Sube a 265 la cifra de muertos en terremoto de Colombia La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a más de 3.494, informó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá. El sismo, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), deja además 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas. "La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación política por parte del Gobierno", dijo De la Espriella.

Equipos de EEUU, Ecuador, El Salvador e Israel se sumarán a los rescates en Colombia El Gobierno colombiano anunció este miércoles que va aceptar la entrada en el país de equipos de búsqueda y rescate de Estados Unidos, El Salvador, Ecuador e Israel para colaborar en las labores de salvamento tras el terremoto de magnitud 7,4 del lunes. El recién nombrado director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), David Tamayo, hizo este anuncio -en la red social X- y explicó que estos grupos llegarán para relevar a los equipo colombianos que están trabajando en el terreno sin parar desde el día del sismo.

Abel Gilbert Se cierra la ventana de las 72 horas de supervivencia A las cuatro de la mañana de este miércoles los colombianos volvieron a sentir que la tierra temblaba con epicentro en el departamento de Santander: la magnitud de 3,3 no provocó roturas ni desgracias, pero reavivó el recuerdo de que la desgracia se vive aún en presente, con el miedo en la piel mientras se acaba el tiempo para rescatar a las personas atrapadas tras los derrumbes. Los equipos de emergencia, bomberos y rescatistas voluntarios trabajan a contrarreloj. Los escombros establecen un límite. "Nos quedan 24 horas. A su término se cierra la primera ventana de 72 horas, aunque eso no quiere decir que no haya sobrevivientes después, pero sí es más difícil", reconoció el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Lea aquí la noticia completa.

Cruz Roja pide 30 millones de dólares La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) lanzó este miércoles un llamamiento de emergencia por valor de 25 millones de francos suizos (30 millones de dólares) para ampliar el apoyo a la Cruz Roja Colombiana tras el terremoto que sacudió el lunes el oeste del país. Con los fondos se busca reforzar la capacidad de respuesta local y apoyar a aproximadamente 24.000 personas durante los próximos 24 meses, indicó FICR en un comunicado.

La brigada de socorristas mexicanos Los Topos llega a Cali La brigada mexicana de socorristas Los Topos llegó este miércoles a la ciudad colombiana de Cali para ayudar en el rescate de personas atrapadas bajo los escombros por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes el país y que deja más de dos centenares de personas muertas. Los rescatistas mexicanos, encabezados por su líder, Héctor Méndez, llegaron a Colombia procedentes de Venezuela, donde estaban desde hace 41 días por los dos potentes terremotos de La Guaira y fueron recibidos por el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

Estados Unidos envía rescatistas Estados Unidos informó este miércoles que respondió a una petición del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y movilizó a dos equipos de rescatistas para apoyar en las labores de búsqueda en las zonas afectadas en Colombia por el poderoso sismo de magnitud 7,4. "A solicitud de la Administración del presidente Abelardo de la Espriella, el Departamento de Estado ha movilizado equipos técnicos de búsqueda y rescate urbano (USAR en inglés) del condado de Fairfax, Virginia, y del condado de Los Ángeles, California, para apoyar los esfuerzos de búsqueda y rescate de Colombia", escribió la entidad en X.

Colombia decreta tres días de duelo nacional El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha decretado este miércoles tres días de duelo nacional para honrar a las víctimas del terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado el lunes, que ha dejado al menos 188 muertos y más de 1.600 heridos. "Decrétese, en honor de todas las personas fallecidas, duelo nacional por el término de tres días en todo el territorio nacional, durante los cuales se izará el Pabellón Nacional a media asta en todos los edificios públicos del país y las embajadas y oficinas consulares de Colombia en el exterior", reza el decreto publicado por la Presidencia colombiana.