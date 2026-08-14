Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Niño herido CastallaMuerto pelea San JuanNeutralidad profesoradoLey Segunda OportunidadCoches ecológicosEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Una nueva ola de asaltos de colonos y militares israelíes deja más de 20 heridos en Cisjordania

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto.

Fuente: El Periódico

Actualizar
Ver más

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La provincia de Alicante sigue el eclipse solar minuto a minuto: actividades, horarios y mejores zonas para verlo
  2. Cuatro detenidos en Benidorm y San Vicente por estafar 383.000 € con facturas falsas de palés
  3. Muere un hombre en Torrevieja tras caer de un patinete eléctrico y golpearse la cabeza con un adoquín en la calle Rambla Juan Mateo
  4. El gobierno de Barcala prohíbe los racós-discoteca para las Hogueras de 2027 tras la presión de las críticas
  5. ¿Se podrá ver el eclipse en Alicante? La Aemet aclara si habrá nubes a la hora del fenómeno
  6. Muere un hombre tras ser rescatado del agua en la Gran Playa de Santa Pola
  7. Las redes se llenan de memes por el “no eclipse” en Alicante: “Más de 2.000 horas de sol al año y justo hoy se nubla”
  8. Orihuela pagará 16 viajes diarios de una furgoneta lanzadera para que bañistas de Campoamor cubran los 360 metros y el desnivel hasta su playa

Aemet marca el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte de Alicante

Aemet marca el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral norte de Alicante

Quejas ante el deterioro de la plaza de La Viña

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El Gobierno investiga la aparición de marcas de perdigones en la orca ibérica Toñi en aguas de Gibraltar

El Hospital de Torrevieja incorpora tecnología inmersiva para favorecer el bienestar de los pacientes de salud mental

El Hospital de Torrevieja incorpora tecnología inmersiva para favorecer el bienestar de los pacientes de salud mental

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El tiempo en Santa Pola: previsión meteorológica para hoy, viernes 14 de agosto

El 'ultra' británico Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024

El 'ultra' británico Farage revalida su escaño en Westminster con más votos que en 2024

Sarabia y Anselmi comparten que el lateral derecho Rubén Sánchez tiene sitio en el Elche

Sarabia y Anselmi comparten que el lateral derecho Rubén Sánchez tiene sitio en el Elche

Leiva, en exclusiva en Brilla Torrevieja

Leiva, en exclusiva en Brilla Torrevieja
Tracking Pixel Contents