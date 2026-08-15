Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Al menos siete muertos y tres heridos por un ataque israelí en el sur de Líbano

Al menos siete personas han muerto y otras tres han resultado heridas este sábado como consecuencia de un ataque aéreo israelí sobre la localidad libanesa de Ansar, ubicada en el distrito de Nabatiye, en la gobernación homónima (sur), pese al acuerdo de alto el fuego firmado en junio entre Líbano e Israel.

Los equipos de emergencia y rescate trabajaban ya para retirar los escombros y recuperar los cuerpos del edificio destruido, además de trasladar a las víctimas mortales a hospitales cercanos, según ha recogido la agencia de noticias libanesa NNA.

Asimismo, aviones israelíes han llevado a cabo ataques aéreos sobre la estratégica colina de Ali al Taher --descrita por el Ejército de Israel como un importante "bastión" del partido-milicia chií Hezbolá-- a las afueras de Nabatiye al Fauqa.