Crisis en Ceuta
Marruecos expulsa a EFE y TVE de Castillejos
Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que abandonaran de inmediato los establecimientos
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Castillejos (Marruecos)
Marruecos expulsó este sábado a los equipos de la Agencia EFE y TVE que se encontraban en la ciudad de Fnideq (Castillejos) para cubrir la información relacionada con la frontera con Ceuta.
Los hoteles donde se encontraban alojados los periodistas les comunicaron que habían recibido órdenes de las autoridades locales para que abandonaran de inmediato los establecimientos.
Previamente, un representante del Ministerio del Interior marroquí había pedido a los periodistas de EFE y TVE desplazados a Fnideq que abandonaran la localidad sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de la decisión. El funcionario marroquí se limitó a señalar que estaba "cumpliendo instrucciones".
- Fallece en el Hospital General de Alicante el joven de 27 años agredido en una pelea en Playa de San Juan
- El comercio de Benidorm alerta de una notable bajada de las compras y pide frenar los “supermercados turísticos”
- Muere un bebé de 19 meses ahogado en una piscina privada en Orihuela
- La CHS cree que la cuenca del Segura cuenta con un colchón de agua para garantizar el arranque del próximo año hidrológico
- Un niño de 2 años resulta herido grave tras caer de una tribuna antes de la suelta de la vaca de Castalla
- Una Nit de l'Albà espectacular aunque opacada por el humo
- La inacción del Ayuntamiento da alas a la discoteca Tambora: la Justicia levanta el precinto y le permite reabrir
- La N-332 en Torrevieja en el día de la Marmota: el alcalde vuelve a exigir al ministerio que cumpla su compromiso de desdoblar la carretera