Accidente
Al menos doce muertos y diez heridos al volcar un autobús en Hungría
Péter Magyar, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate
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EP
MADRID
Al menos doce personas han muerto y otra decena han resultado heridas en la madrugada de este domingo en un accidente de autobús en Hungría, ha anunciado el primer ministro del país, Péter Magyar.
"Doce personas fallecieron y al menos diez resultaron gravemente heridas anoche cuando un autobús polaco cayó a una zanja en la autopista M3", ha informado en sus redes sociales.
El dirigente, que no ha dado más detalles sobre el siniestro, ha trasladado en el mismo mensaje sus "más sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas y su agradecimiento a los equipos que participaron en las labores de rescate.
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