Ksenia Sobchak, protegida de Putin y 'nómada tecnológica' en España, en el ojo del huracán tras ser hackeadas sus cuentas

Ksenia Sobchak es una controvertida y mediática figura que no deja indiferente a nadie en Rusia. Hija de Anatoli Sobchak, alcalde de San Petersburgo durante los años 90, se puede decir que en la práctica mantiene una relación de cercanía y hasta familiaridad con Vladímir Putin, fraguada durante el tiempo en el que el líder del Kremlin trabajó a las órdenes de su progenitor en la segunda ciudad rusa a finales del siglo pasado. 'Celebrity', influencer' y apodada la 'París Hilton de Rusia', ha pasado épocas en las que se ha acercado a la oposición, aunque a estas alturas la mayoría de sus integrantes la contemplan con sospecha y evitan relacionarse con ella.

En la actualidad, Sobchak posee un imperio mediático en redes denominado 'Ostorozhno Media', que cuenta un canal de YouTube con más de cuatro millones de seguidores y tres canales en Telegram especializados en noticias generales, noticias de Moscú y estilo de vida. Y también mantiene vínculos con España, ya que ha demandado residencia en nuestro país --y según algunas fuentes se le habría concedido-- acogiéndose a la figura de 'nómada digital', contemplada en la Ley de Start Ups promulgada en diciembre de 2022.

La polémica ha vuelto a rodear a Sobchak de nuevo este verano. A principios de julio, el grupo de piratas informáticos Black Mirror hackeó sus canales a través de su cuenta de correo electrónico difundiendo pantallazos, vídeos y extractos de conversaciones que mantuvo con funcionarios rusos, empleados de la redacción y hasta dirigentes ucranianos. De confirmarse la autenticidad del material filtrado, demostraría que la mujer asume la censura del régimen de Vladímir Putin, coordina sus trabajos con el Kremlin y pide hasta permiso o disculpas por coberturas que han acabado desagradando al poder ruso. En una airada reacción remitida a la publicación independiente 'Meduza', la 'celebrity' admitió haber sido víctima de pirateo informático, calificó de "falsos" los contenidos filtrados y arremetió contra los medios de comunicación que se han hecho eco de ellos. "Publicar basura anónima de pantallazos anónimos sin contactar antes con la víctima del ataque es tocar fondo", escribió.

En mal lugar

Si acaban siendo verídicos, los supuestos extractos de conversaciones difundidas dejarían a Sobchak en muy mal lugar ante la oposición y el periodismo independiente ruso. En un tenso intercambio con Serguéi Títov, redactor jefe de sus medios, éste le acusa de ocultar de forma deliberada la gravedad de la situación causada por los bombardeos ucranianos contra las infraestructuras petroleras rusas.

"Tu país entero está en llamas; no puedo escribir la verdad, y no voy a mentir", le increpa, a lo que Sobchak le responde: "Nadie quiere que mientas". "Escribir que hay gasolina por todas partes y que todo va de maravilla... eso es mentir. Recibimos montones de quejas cada hora diciendo que no hay ni puta gasolina en ningún sitio. Y no las publicamos", continua Títov, entre la indignación de la 'celebrity': "Estás violando la ley y acabarás en prisión; en serio, estoy harta de esta mierda".

En otro momento del diálogo, Sobchak se enfadó con gran visibilidad ante la posibilidad de que ella o sus medios acabaran siendo declarados "agentes extranjeros" por las autoridades --una etiqueta que en la Rusia actual pone bajo sospecha a una empresa o persona y la coloca bajo la constante presión del Estado-- debido a "las malditas acrobacias" de su subordinado.

Pantallazos de las supuestas conversaciones de Ksenia Sobchak pirateadas y publicadas por la prensa independiente rusa. / El Periódico

Otra de las filtraciones publicadas se refiere a una presunta conversación que habría mantenido Sobchak con Vladímir Tabak, director de ANO Dialog, una organización de monitoreo de los medios financiada por el Estado ruso, acerca de una entrevista con Iliá Remeslo, un bloguero progubernamental que en el pasado lanzó campañas contra el disidente asesinado Alekséi Navalni pero que, de forma inesperada, publicó en marzo un manifiesto criticando duramente la guerra y acusando a Putin de llevar al país a un callejón sin salida, tras lo cual fue detenido e ingresado en un centro psiquiátrico.

"Hablando en serio, la culpa es realmente mía. Y lo entiendo. Creía sinceramente que un imbécil así, con esos argumentos, le resultaba útil a SVK (Serguéi Kirilenko, vicepresidente de la Administración Presidencial) en ese momento. Pero, claro, podía equivocarme, porque nadie lo admitirá abiertamente. Así que ahí lo tienes", le dijo Sobchak a su interlocutor Tabak, a lo que este respondió: "Quiero que vivas con la sensación de que podría no perdonarte".

Aunque no existe forma de confirmar la autenticidad de las conversaciones, medios como 'Agentsvo' han realizado estudios comparando el contenido de las filtraciones difundidas por la prensa independiente rusa con las coberturas realizadas por los medios de Sobchak en ese momento particular, y encajan en muchos casos: "Las demandas de Sobchak (a su personal) en los pantallazos están en línea con los cambios introducidos" en los artículos.

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