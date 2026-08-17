Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Irán dice que su postura "defensiva" se convertirá en "ofensiva"

Irán ha asegurado que su "postura defensiva" adoptará un carácter "ofensivo" y ha advertido de "sorpresas estratégicas" para "el enemigo", cuando este lunes expira el memorando de entendimiento firmado con Estados Unidos que establecía un alto el fuego y un periodo de 60 días para resolver cuestiones pendientes.

En una entrevista con la televisión iraní recogida este lunes por la agencia IRNA, un alto comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) abogó la noche del domingo por una "reorganización, modernización y desarrollo de la doctrina de defensa de la República Islámica".

"De ahora en adelante, toda acción que emprendamos, incluso si es defensiva, debe tener un carácter ofensivo", aseveró el subcomandante de la IRGC para Asuntos Políticos, Yadollah Javani, antes de señalar que las fuerzas armadas iraníes "adoptarán enfoques transformadores".