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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos dos muertos en bombardeos rusos en Járkov y otros tres en la región rusa de Bélgorod tras un ataque ucraniano
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Rusia derriba 205 drones durante la pasada noche y denuncia la muerte de un civil
Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron 205 drones de largo alcance ucranianos durante la pasada noche, un ataque que costó este lunes la vida de un civil en la región fronteriza de Briansk, según las autoridades locales.
"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 205 drones ucranianos de ala fija" sobre ocho regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.
El gobernador de la región de Briansk, Yegor Kovakchuk, escribió en su cuenta de MAX, la red de mensajería rusa, que "a consecuencia del ataque de un dron contra la localidad Ponúrovka del distrito Starodubski murió un civil".
Rusia ataca instalaciones portuarias y buques ucranianos en el mar Negro
Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron este lunes instalaciones portuarias y buques ucranianos en los puertos de Izmail y Odesa, a orillas del mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las Fuerzas Armadas de Rusia continúan atacando la infraestructura portuaria y los buques usados por el Ejército ucraniano", indicó el mando castrense ruso en su canal de Telegram.
Según Defensa, los drones alcanzaron en el puerto de Odesa una lancha patrullera del tipo Tarantul, "que garantizaba la seguridad de los buques en alta mar y en las zonas de descarga, además de depósitos de combustible".
Un muerto y cuatro heridos en ataque ruso contra sucursal del correo ucraniano en Donetsk
Una persona murió y cuatro resultaron heridas debido a un ataque con drones rusos que destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta, el correo ucraniano, en Kramatorsk, región de Donetsk, informó la empresa en Telegram.
"Un ataque con drones destruyó la sucursal número 3 de Nova Poshta en la región de Donetsk. Como resultado de este cínico ataque enemigo contra la infraestructura civil en Kramatorsk, uno de nuestros compañeros murió y otros cuatro resultaron heridos de diversa gravedad", declaró la empresa.
Tras el ataque se están llevando a cabo trabajos de limpieza y la empresa dijo que en breve se dispondrá de información detallada sobre los envíos dañados.
Al menos seis muertos y cuatro heridos en bombardeos ucranianos contra la región rusa de Bélgorod
Una nueva andanada de ataques aéreos perpetrados por el Ejército ucraniano contra la ciudad de Koloskovo, en la región rusa de Bélgorod, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con Ucrania, se ha saldado este lunes con al menos seis muertos y cuatro heridos, entre ellos un menor de edad.
Ucrania busca impedir que Rusia tenga su Starlink
Ucrania intenta impedir que Rusia desarrolle su alternativa a la tecnología de internet por satélite Starlink, de Elon Musk, lo que permitiría a las fuerzas rusas guiar drones en tiempo real sobre territorio ucraniano y mejorar la coordinación de sus tropas invasoras. El ataque del sábado contra el Centro de Cohetes y Espacio Progress, en Samara, que provocó un gran incendio, tuvo como objetivo el principal centro de producción de los cohetes Soyuz-2 utilizados para poner en órbita los satélites "Rassvet", según el Ejército ucraniano y analistas militares.
La oposición rusa denuncia que el partido del Kremlin recibió financiación extranjera
El partido opositor ruso Yábloko, excluido de las elecciones legislativas por supuesta financiación extranjera, denunció este domingo que el oficialista Rusia Unida y otras formaciones leales al Kremlin también recibieron donaciones del exterior.
"Entonces exclúyanlos a todos" es el título del informe colgado en su página web por Yábloko, que recurrió el viernes la anulación del registro de sus listas por parte del Tribunal Supremo.
La formación liberal asegura que los cinco partidos con representación parlamentaria recibieron entre 2021 y 2025 al menos 1.153 millones de rublos (unos 13,6 millones de dólares al cambio actual) en donaciones "con indicios de financiación extranjera".
Ucrania asegura haber dejado sin servicio 7 de los 10 mayores almacenes de Wildberries
Ucrania aseguró este domingo que sus ataques contra el gigante del comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, han dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía.
"Ucrania ha dejado fuera de servicio 7 de los 10 mayores centros logísticos de Wildberries", señaló el Ministerio ucraniano de Defensa en la red social Facebook.
El último ataque contra la empresa se produjo la pasada noche, cuando varios drones fueron lanzados contra la región de Moscú.
Ucrania ataca una fábrica en el sur de Rusia que produce combustibles para cohetes
Ucrania aseguró este domingo haber atacado de madrugada una empresa del complejo militar-industrial en la región de Rostov, en el sur de Rusia, que fabrica combustible para cohetes destinado a municiones de varios sistemas de lanzamiento de misiles y otros medios de ataque aéreo.
El Estado Mayor General indicó en Telegram que el objetivo alcanzado fue el complejo Kámenski en Rostov, en el que se registró un incendio.
En el complejo se fabrica combustible sólido para cohetes destinado a las municiones de los sistemas de lanzamiento múltiple "Uragán", "Smerch" y "Tornado-S", así como para diversos sistemas de misiles y medios de ataque aéreo, explicó.
Al menos 7 muertos en un ataque masivo con drones contra la región de Moscú y el sur de Rusia
Al menos siete personas murieron este domingo durante el masivo ataque ucraniano con drones y misiles contra la región de Moscú y el sur de Rusia, según informaron hoy las autoridades locales.
El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de otros dos civiles -ya son cinco- en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas.
En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov.
Rusia dice haber derribado 822 drones ucranianos desde la tarde del sábado
Las defensas antiaéreas rusas han derribado desde la tarde del sábado 822 drones ucranianos contra 16 regiones y la anexionada península de Crimea, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia.
Entre las regiones atacadas figuran la fronterizas Kursk, Bélgorod y Briansk, las sureñas Krasnodar y Rostov, y otras regiones del centro de la Rusia europea como Tula, Riazán, Oriol o Kaluga, señala el parte de guerra.
Los aparatos no tripulados de ala fija fueron lanzados por Kiev entre las 8 de la tarde del sábado y las 8 de la mañana del domingo.
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