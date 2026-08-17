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Sube a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio

Bloques de vivendas afectados por los terremotos de Venezuela

Bloques de vivendas afectados por los terremotos de Venezuela

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EFE

Caracas

El balance de muertos por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que afectó la zona norte de Venezuela, ascendió a 6.438, después de que las autoridades sumaran 137 fallecimientos, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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