Seísmo
Sube a 6.438 la cifra de muertos por el doble terremoto en Venezuela del 24 de junio
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EFE
Caracas
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