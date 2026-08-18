Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

Impactan dos drones contra la oficina del primer ministro del Kurdistán iraquí

Al menos dos drones han impactado este lunes contra la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani, en Erbil, en un ataque procedente del territorio iraní y que de momento no ha dejado víctimas ni heridos.

El propio Gobierno de la región ha indicado en un comunicado que los ataques se han registrado en la oficina del primer ministro y de la Agencia Regional de Defensa del Kurdistán.

Así, ha detallado que se trata de dos vehículos aéreos no tripulados 'Hadid-110', que habrían sido disparados intencionadamente contra la zona. "Condenamos enérgicamente estos ataques y violaciones; son inaceptables y los responsables son plenamente responsables de las consecuencias", han declarado las autoridades, según informaciones recogidas por la cadena Rudaw.