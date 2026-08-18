Suceso
Mueren dos estudiantes en un tiroteo en un colegio católico de Filipinas
El agresor se quitó la vida después del incidente, que fue retransmitido en las redes sociales
France Presse
Dos estudiantes murieron este martes en un tiroteo en un colegio católico del sur de Filipinas, en el que el atacante se quitó la vida, informó la policía. Se trata del segundo incidente armado en los últimos meses en un centro educativo del país del sudeste asiático, y ocurrió en el Ateneo de Zamboanga, una institución católica en el oeste de la isla sureña de Mindanao.
La policía regional indicó que un estudiante de noveno año llevó "una pistola y un rifle al campus escolar" y disparó en un aula, donde mató a una persona antes de matarse a sí mismo. No quedó claro cuántas personas resultaron heridas. "La investigación está en marcha (...). Aún estamos intentando identificar el motivo", dijo a la AFP la portavoz policial Shella Chang.
La escuela confirmó que había dos personas muertas en el incidente. Y un video que circula en medios locales sugiere que el tiroteo fue transmitido en vivo por Facebook, y se observa el cañón del arma avanzando por un pasillo, al estilo de los videojuegos. "Un estudiante logró ingresar cargando un arma de fuego de alto calibre y una pistola calibre .45", indicó a una radio local el alcalde de Zamboanga, Khymer Olaso, quien inicialmente dijo que el atacante era alumno de séptimo año.
"En el video vemos que primero disparó a un profesor que estaba sentado en una mesa", contó Olaso. "Parece que falló, entonces pasó a otra aula (...) donde disparó a un estudiante, que cayó", agregó.
Los tiroteos escolares son raros en Filipinas, un país de mayoría católica. En junio, tres adolescentes murieron y 20 resultaron heridos en otro tiroteo en el centro del país de mayoría católica.
Fuente: El Periódico
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