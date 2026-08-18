Terremoto en Colombia, en directo | Colombia afronta una reconstrucción "dura" una semana después del seísmo

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 289 personas fallecidas en el país, 4.187 heridas, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Fuente: El Periódico

Ascienden a 289 los muertos por el terremoto El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha elevado este lunes a 289 los muertos por causa del terremoto que sacudió el pasado 10 de agosto al noroeste del país, del cual restan aún 143 personas desaparecidas. "La patria está de luto, pero también está de pie, trabajando y rugiendo", ha sostenido el mandatario en una rueda de prensa en la cual ha confesado que "será muy duro lo que viene" tras el seísmo que, ha precisado, ha afectado a 450 municipios en 15 departamentos del país, esto es, una tercera parte del territorio colombiano. A los 289 fallecidos y 143 desaparecidos, De la Espriella ha sumado 4.187 heridos, más de 120.328 familias afectadas y 26.945 viviendas destruidas. Todo ello precisando que si bien este balance es "preciso y transparente", también es preliminar dado que los equipos territoriales desplegados continúan verificando la información.

Medicina Legal de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto El Instituto de Medicina Legal (IML) de Colombia ha recibido 304 cuerpos de víctimas del terremoto del pasado 10 de agosto en el país, de los cuales ya identificó a 300 para entregarlos a sus familiares, informó este lunes esa entidad. Los cuerpos recibidos son "provenientes de los departamentos de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca", los más afectados por el terremoto de magnitud 7,4, señaló el IML. Entre las 300 víctimas que han sido identificadas "se encuentran 22 menores de edad", indicó el organismo en un comunicado.

Colombia lucha por sobreponerse a la tragedia una semana después del terremoto Colombia se transfiguró en un minuto y medio el pasado 10 de agosto. Una semana después, las preguntas sobre lo que sucedió y qué pudo haber sido evitado cuando la naturaleza entra en acción está en boca de casi todos. El terremoto se sintió en varias zonas del país sudamericano. Han muerto 298 personas, según Medicina Legal, entre ellas 21 menores. De ese total, 288 han sido identificados y 283 entregados a sus familiares. Varios miles de heridos todavía son objeto de atención hospitalaria. Todavía hay 377 desaparecidos. El seísmo de 7,4 de magnitud destruyó por completo 12.500 viviendas y cerca de 75.000 quedaron averiadas. La pregunta sobre volver o quedarse donde se puede a veces no encuentra la respuesta oportuna en los afectados. Lea aquí la noticia completa

Fuertes lluvias en Pereira agravan la situación de los damnificados por el terremoto en Colombia Un aguacero que cayó la noche del domingo en Pereira agravó las condiciones de las familias damnificadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia hace una semana y que dejó a esta ciudad, capital del departamento de Risaralda, como una de las más afectadas. La lluvia complicó la situación de las personas que permanecen en albergues improvisados tras perder sus viviendas, especialmente en el parque Olaya Herrera, uno de los principales puntos de refugio habilitados en la ciudad. Durante la noche, las carpas instaladas por la Alcaldía tuvieron que ser cubiertas con plásticos para evitar que el agua mojara las pocas pertenencias que las familias pudieron conservar tras el sismo.

La UE envía tiendas de campaña, filtros de agua y mantas a Colombia por el terremoto La Unión Europea ha movilizado a través de su Mecanismo de Protección Civil cientos de tiendas de campaña, mantas y equipos de emergencia para enviar a Colombia como ayuda a las comunidades afectadas por el devastador terremoto de magnitud 7,4 que castigó ese país el pasado 10 de agosto. Suecia ha proporcionado 150 tiendas de campaña y 360 mantas, Alemania ha enviado 3.000 utensilios de cocina y 2.500 filtros de agua, y Luxemburgo ha ofrecido 79 tiendas de campaña, según anunció este lunes la Comisión Europea en un comunicado. "Nuestro apoyo al pueblo de Colombia continúa tras el terrible terremoto. Estamos enviando cientos de tiendas de campaña, mantas y equipo de emergencia. Dos millones de euros en fondos de la UE están trabajando para proporcionar atención sanitaria, refugio, agua potable y alimentos a las comunidades. Ayudaremos a Colombia a recuperarse, juntos", dijo la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, en una publicación en sus redes sociales.

El terremoto de Colombia deja en suspenso la educación de decenas de miles de niños El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el pasado lunes media Colombia ha dejado en suspenso la educación de decenas de miles de niños, especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas. El contexto de pobreza, déficit crónico de infraestructuras y aislamiento geográfico de muchas de las comunidades afectadas hace además prácticamente imposible que los menores reciban clases virtuales mientras se reparan sus colegios, como propone el Gobierno colombiano, lo que pone en duda su proceso de formación. Las autoridades han registrado daños de diversa consideración en más de 3.200 escuelas del país (además de cerca de 300 fallecidos, unos 4.200 heridos y 143 desaparecidos), con especial incidencia en algunos de los puntos más pobres, como el departamento del Chocó (oeste).

Una escapada de fin de semana pone en la cuerda floja al ministro de Vivienda de Colombia Una escapada turística de fin de semana en plena emergencia por el terremoto tiene en la cuerda floja al ministro de Vivienda de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, cuya renuncia piden este lunes desde distintos sectores, incluso aliados del Gobierno. Con menos de diez días en el Ejecutivo de Abelardo de la Espriella, que comenzó el 7 de agosto, Beltrán fue fotografiado el fin de semana con su esposa en un hotel de playa en Santa Marta, una de las ciudades del Caribe colombiano. En los días siguientes al terremoto, el ministro visitó varias ciudades afectadas para evaluar los daños y anunciar planes de recuperación, pero el sábado fue a una boda en Santa Marta y al parecer se quedó de descanso en esa ciudad, según denunció el portal Desigual.

Fundación Madrina se convierte en "entidad de referencia" para el envío de ayuda humanitaria a Colombia Fundación Madrina ha instalado en la Plaza San Amaro 4 de Madrid el mayor centro de acopio para coordinar la ayuda humanitaria destinada a Colombia tras los terremotos. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente y fundador de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, ha explicado que "el propio gobierno de Colombia nos nombrado como entidad de referencia, entidad autorizada de acopio en España", por lo que reciben cargamentos de diferentes partes del país. De este modo, la iniciativa ha movilizado a "2.000 voluntarios en las primeras 24 horas" y que actualmente "150 cada día estamos aquí recibiendo" material, con un funcionamiento que se extiende "hasta las 12 de la noche" aunque la entrega al público se ha limitado de 9 a 6 de la tarde. El responsable de la Fundación Madrina ha subrayado la importancia del componente emocional en la acción humanitaria, señalando que "estamos con lo de Venezuela, seguimos con Venezuela y mandando también pales en avión a Venezuela con el tema de los incendios y en mitad de esto ha sido un verano absolutamente lleno de emergencias humanitarias y catástrofes".

Más de cien figuras latinas recaudan fondos en Miami en un concierto por Venezuela y Colombia Más de un centenar de artistas y personalidades latinas, encabezados por Marc Anthony, Chayanne, Olga Tañón, Luis Fonsi y Feid, unieron sus voces este domingo en Miami para recaudar fondos para las víctimas de los terremotos que han dejado más de 6.300 muertos en Venezuela y al menos 294 en Colombia. La apertura de la noche estuvo a cargo del legendario conductor Don Francisco, el padre de los teletones latinoamericanos, quien recordó que “ante una tragedia tan grande, toda ayuda es bienvenida, hasta la más pequeña”. Gilberto Santa Rosa, Chino y Nacho, Gente de Zona, Mau y Ricky, Elena Rose, Silvestre Dangond, Lasso, San Luis, Jay Wheeler, Zhamira Zambrano y Piso 21 también participaron en 'Unidos por los Nuestros', un concierto y teletón internacional celebrado en el Kaseya Center.