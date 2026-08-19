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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas rusas toman dos localidades de Donetsk y se acercan a bastiones de Sloviansk y Dobropilia
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
El exministro de Defensa ucraniano Fedorov reclama un mecanismo para celebrar elecciones pese a la guerra
El popular exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov ha realizado un llamamiento a que Ucrania establezca un "mecanismo legal, seguro y realista" para celebrar elecciones en el país pese a la invasión rusa, al tiempo que ha reclamado mayor rendición de cuentas en el Ejecutivo el mismo día en el que el presidente, Volodimir Zelenski, nominara formalmente al ministro de Defensa interino, Yevhen Jmara, para asumir de manera permanente el que fuera su cargo durante la primera mitad del año.
Ucrania necesita un "mecanismo legal, seguro y realista" para celebrar elecciones durante una guerra prolongada, ha reivindicado Fedorov en un mensaje en vídeo en el que también ha reclamado que se garantice el derecho al voto para el personal militar, los ucranianos en el extranjero y las personas que viven en las regiones del frente.
"Grave riesgo" nuclear en Zaporiyia
El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) calificó de "grave riesgo para la seguridad nuclear" el ataque este martes con un dron en una parada de autobús usada por trabajadores de la central nuclear ucraniana de Zaporiyia, ocupada por Rusia desde marzo de 2022, que causó un muerto y 15 heridos. El OIEA fue informado del ataque por el director de la central nuclear, que definió lo sucedido como "el peor incidente que ha enfrentado la planta" durante la guerra en Ucrania, explicó el organismo en un mensaje en la red social X.
Solo un tercio de las gasolineras rusas tienen reservas de combustible
Solo un tercio de las gasolinas de Rusia cuentan actualmente con reservas de combustible debido a su escasez por la intensificación de los ataques ucranianos a refinerías del país, según informó este martes el diario ruso 'Izvestia'. Según el medio, hace una semana, el combustible estaba disponible en un 41 % de las gasolineras del país, lo que demuestra que la situación continúa empeorando.
Ucrania desarrolla misiles balísticos y planea atacar a Rusia con ellos en unos meses
Ucrania está desarrollando y probando sus propios misiles balísticos con el propósito de comenzar a utilizarlos contra territorio enemigo en cuestión de meses mientras sufre permanentes ataques rusos con armas de ese tipo.
Dos misiles balísticos, el FP-7 y el FP-9, serán presentados por su fabricante, Fire Point, en la feria de armamento DALO Industry Days 2026, que se celebrará este miércoles y jueves en Dinamarca, según informó la empresa ucraniana.
Fire Point, una empresa privada conocida principalmente por sus drones de largo alcance FP-1 y FP-2 utilizados contra territorio ruso, prevé lanzar su primer ataque balístico a finales de 2026.
Rusia acusa a Ucrania de frustrar la visita del director de la OIEA a la central de Zaporiyia
Ucrania frustró una visita a la central de Zaporiyia del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, prevista para los próximos 20 y 21 de agosto, denunció este martes la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova, hecho que calificó de "paso irracional" de Kiev.
"La decisión de Ucrania de frustrar el viaje del 20 y 21 de agosto del director general del OIEA, Rafael Grossi, a la central nuclear de Zaporiyia y la ciudad de Energodar (...) es un nuevo paso irracional" de las autoridades ucranianas, señaló en un comentario publicado en el portal oficial del Ministerio de Exteriores ruso.
Zajárova señaló que esta visita debía coincidir con una nueva rotación de los inspectores de la misión permanente del OIEA en la central nuclear.
Un tribunal alemán condena a un ucraniano por haber espiado para Rusia con fines de sabotaje
Un tribunal alemán condenó este martes a un año y tres meses de prisión a un ciudadano ucraniano a quien halló culpable de haber participado en 2025 en el envío desde Alemania a Ucrania de dos paquetes con dispositivos GPS con los que Rusia quería investigar posibilidades de sabotaje.
La Audiencia Territorial de Stuttgart, en el suroeste alemán, informó en un comunicado de que otros dos ucranianos acusados de los cargos de conspiración para cometer un incendio grave, entre otros delitos, fueron absueltos.
En el caso del condenado, de 30 años y extraditado desde Suiza, el tribunal determinó en su sentencia que participó deliberadamente en la localización de posibles objetivos de sabotaje para una entidad estatal rusa.
Rusia toma dos localidades de Donetsk
Las fuerzas rusas han tomado dos localidades ucranianas en la región de Donetsk, acercándose respectivamente a tres y seis kilómetros de los bastiones ucranianos de Dobropilia y Sloviansk, según informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Las unidades de la agrupación militar Centro liberaron la localidad de Krasnopodilia de la república popular de Donetsk", indicó el mando castrense ruso en su parte de guerra diario publicado en Telegram.
Defensa añadió que las fuerzas de la agrupación militar Sur se hicieron con el control de la localidad de Orijuvatka.
Los restos del líder nacionalista ucraniano Yevhén Konovalets son reinhumados en Kiev
Los restos mortales del líder nacionalista ucraniano Yevhén Konovalets, que estaban enterrados en Países Bajos y que fueron trasladados la semana pasada a Ucrania, fueron reinhumados este martes temporalmente en el Cementerio Nacional Militar de Kiev.
Durante la ceremonia militar y el funeral religioso, al que asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, hubo una alerta aérea, aunque la ceremonia no fue interrumpida, según informó en Telegram la agencia UNIAN.
Al menos diez civiles mueren por el impacto de un misil ruso en la región de Járkov
Al menos diez civiles han muerto por el impacto de un misil ruso en la localidad ucraniana de Pechenegs, en la región nororiental de Járkov, informó este martes el gobernador Oleg Sinegúbov.
"Según informaciones preliminares, diez personas han muerto. Otras ocho han sido heridas y están recibiendo toda la asistencia médica necesaria", escribió en Telegram.
Agregó que el ataque provocó además daños en una decena de viviendas privadas, una cafetería, una oficina de correos, una tienda y al menos siete coches particulares.
Rusia derriba 791 drones ucranianos
Rusia derribó durante la pasada noche 791 drones ucranianos de largo alcance, 180 de los cuales fueron neutralizados en las inmediaciones de Moscú, el segundo ataque masivo en apenas tres días tras el del pasado domingo, cuando el Ministerio de Defensa ruso aniquiló 822 naves no tripuladas.
"En el transcurso de la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 791 drones de ala fija" sobre quince regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, informó en Telegram el mando castrense ruso.
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