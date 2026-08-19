Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

El exministro de Defensa ucraniano Fedorov reclama un mecanismo para celebrar elecciones pese a la guerra

El popular exministro de Defensa ucraniano Mijailo Fedorov ha realizado un llamamiento a que Ucrania establezca un "mecanismo legal, seguro y realista" para celebrar elecciones en el país pese a la invasión rusa, al tiempo que ha reclamado mayor rendición de cuentas en el Ejecutivo el mismo día en el que el presidente, Volodimir Zelenski, nominara formalmente al ministro de Defensa interino, Yevhen Jmara, para asumir de manera permanente el que fuera su cargo durante la primera mitad del año.

Ucrania necesita un "mecanismo legal, seguro y realista" para celebrar elecciones durante una guerra prolongada, ha reivindicado Fedorov en un mensaje en vídeo en el que también ha reclamado que se garantice el derecho al voto para el personal militar, los ucranianos en el extranjero y las personas que viven en las regiones del frente.