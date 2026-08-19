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Trump pausa tres días los aranceles del 50% a Canadá y asegura que hay un acuerdo

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

El presidente de EEUU, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. / SAMUEL CORUM / POOL / EFE

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EFE

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que ha decidido pausar durante tres días la entrada en vigor de los aranceles del 50% a las importaciones procedentes de Canadá, prevista para este miércoles, al asegurar que ambos países han alcanzado un acuerdo pendiente de formalizar.

"He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días, debido a que Canadá y Estados Unidos, a la espera de la finalización de los documentos, ¡han llegado a un ACUERDO!", escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente no ofreció detalles sobre los términos del pacto, pero lo vinculó con la posibilidad de reactivar el proyecto del oleoducto Keystone XL, cancelado durante el Gobierno de Joe Biden y que Trump ha defendido en reiteradas ocasiones. "¡El gran oleoducto Keystone XL, que Joe Biden dejó de construir hace mucho tiempo, podría resucitar!", afirmó.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó que ha habido "progresos sustanciales" en las negociaciones entre ambos países, aunque advirtió de que aún queda "un trabajo importante" por hacer.

El anuncio de Trump se produce después de que el pasado 20 de julio el mandatario firmara una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, con entrada en vigor prevista inicialmente para 30 días después. La medida excluía productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Washington justificó entonces los nuevos gravámenes por lo que consideraba prácticas comerciales discriminatorias de Canadá hacia productos estadounidenses, especialmente en los sectores del automóvil, los productos lácteos y las bebidas alcohólicas.

20.000 millones de dólares

Los aranceles afectarían a cerca de 20.000 millones de dólares en bienes, alrededor del 5 % de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá.

La decisión también se produjo en medio de la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con ambos países tratando de evitar una nueva escalada de su disputa comercial.

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Canadá había advertido de posibles represalias, mientras que el Gobierno del primer ministro, Mark Carney, había mantenido negociaciones con Washington para lograr una salida antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

Fuente: El Periódico

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