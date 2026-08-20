Crece la influencia de Israel en América Latina al compás de los nuevos gobiernos derechistas

"Israel y América Latina en plena luna de miel". El nuevo momento de las relaciones fue saludado por el portal LatamIsrael poco después de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente colombiano. La ceremonia de proclamación no solo incluyó a un rabino. Fue presenciada por el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. Posteriormente, el ultraderechista no solo comprometió el inmediato traslado de la embajada colombiana a Jerusalén. También reconoció la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado desde 1967. Su anexión no es reconocida por la gran mayoría de la comunidad internacional.

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, había celebrado antes delante de Gideon Sa'ar este cambio de tendencia y el responsable de la diplomacia israelí respondió: "Ecuador es un país amigo y queremos contribuir con ustedes en distintos sectores, incluyendo en aspectos económicos y en la lucha contra el terrorismo". El mismo programa ha sido luego ofrecido en Bogotá como parte de un acuerdo de la eliminación recíproca del requisito de visado.

El antiguo frente latinoamericano crítico con Tel Aviv, especialmente después de la brutal represalia contra Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, se ha debilitado de manera progresiva a partir de ese mismo año. El primer hito en esa dirección fue la victoria electoral de Javier Milei, quien no dudó en considerarse el presidente "más sionista del mundo", acaso por encima de Binyamín Netanyahu. El avance de la ultraderecha y otras expresiones conservadoras ha favorecido de manera sustancial la nueva política de Israel hacia la región. El presidente de Chile, José Antonio Kast, revisó de manera significativa la política exterior de su antecesor, Gabriel Boric, quien había puesto fin a la compra de armas israelíes. Su colega boliviano, Rodrigo Paz, recompuso a su vez las relaciones de Bolivia con Israel, rotas desde 2009.

A comienzos de este año, Argentina y El Salvador aparecían como los principales aliados latinoamericanos de Netanyahu. Los analistas suelen coincidir en que esta tendencia general no habría sido posible sin la nueva era de la Doctrina Monroe que Donald Trump ha bautizado "Donroe" y que tuvo su reescritura más radical con la intervención militar en Venezuela el pasado 3 de enero.

El giro en Venezuela

El terremoto del 24 de junio propició lo imposible: el acercamiento entre Caracas y Tel Aviv a partir de la participación de brigadistas israelíes en la tarea de rescate de los venezolanos atrapados entre los escombros. Ambos países habían roto sus relaciones en 2009, después de la operación Plomo Fundido en Gaza que provocó la muerte de unos 1.300 palestinos. La "presidenta encargada", Delcy Rodríguez, decidió pasar página y agradeció públicamente a Israel su contribución para enfrentar la desgracia. Días atrás, su ministro de Exteriores, Félix Plasencia, se reunió con el rabino principal de la Asociación Israelita de Venezuela, Isaac Cohen, a quien le entregó una carta en la que se muestra a favor de reestablecer las relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países y, de esta manera, "permitir la continuidad de la cooperación técnica bilateral derivada de los esfuerzos de emergencia y recuperación tras el doble terremoto". Homar Garcés, columnista de la revista digital de izquierdas Aporrea, expresó su asombro: "Podría afirmarse que el espectro político de dominación que se posiciona sobre nuestro continente" estaría regido por EEUU e Israel con el objetivo de "mantener fragmentada la posibilidad de unidad geopolítica, económica y social de nuestros pueblos".

El hecho más relevante no tuvo lugar en Caracas ni Bogotá. Antes del Mundial de fútbol, Argentina firmó con Israel los Acuerdos de Isaac que constituyen un nuevo marco estratégico y diplomático de asociación que Tel Aviv intenta replicar en América Latina. Faltaban horas para que se disputara la final entre el seleccionado argentino y España. En medio de la expectativa pasó inadvertido en Buenos Aires un hecho considerado relevante por los especialistas. Netanyahu recibió al embajador argentino, el rabino Shimon Axel Wahnish, para transmitir un mensaje de aliento de su Gobierno al seleccionado celeste y blanco. Wahnish presentó un saludo de audio enviado directamente por Milei: "Eres mi amigo, siempre apoyándonos. Me alegró saber que estás hinchando por Argentina gracias a mí". A lo que Netanyahu respondió: "Javier, eres un amigo. Un verdadero amigo. Eres un gran amigo, te apoyamos, apoyamos a Argentina de muchas maneras, incluyendo mañana. ¡Buena suerte! ". Como parte de esa "muchas maneras" se ha firmado un acuerdo sobre inteligencia artificial por el cual Israel aportará su experiencia técnica como Start-up Nation para integrar sistemas en áreas críticas del Estado, entre ellas la seguridad. Lo mismo acaba de hacer Honduras. El ministro de Defensa del país centroamericano, Enrique Rodríguez Burchard, suscribió un entendimiento con su colega de Israel, Israel Katz.

Brasil y México

Las posiciones más críticas hacia Tel Aviv se siguen escuchando en Brasil y México. El primero de los países celebrará elecciones presidenciales en octubre. Los simpatizantes de Flávio Bolsonaro hicieron flamear banderas con la estrella de David el pasado domingo durante el comienzo de la campaña electoral del candidato de ultraderecha, por el momento por detrás de Luiz Inácio Lula da Silva en las encuestas. Las banderas expresan un anhelo profundo del bolsonarismo radical: recuperar la alianza con Israel cuyas bases había sentado Jair Bolsonaro al bautizarse en aguas del Jordán, en 2016, junto con sus hijos, dos años antes de ganar los comicios. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha cuestionado públicamente las acciones militares de Israel en Gaza y existen sectores sociales y políticos que exigen la ruptura de los lazos. El Gobierno ha optado por el equilibrio diplomático y el mantenimiento de un acuerdo comercial bilateral. En ese contexto, autoridades del Gobierno de Chiapas y representantes de la Embajada de Israel se reunieron para explorar posibles mecanismos de cooperación, principalmente en materia de seguridad.

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"La velocidad a la que se están desarrollando estos acontecimientos nos obliga a formular una reflexión obligada desde la perspectiva de latamisrael Insight: si este despliegue masivo de alta diplomacia, misiones de asistencia humanitaria crítica ante sismos y la consolidación de los revolucionarios Acuerdos de Isaac ocurre en el transcurso de tan solo una semana, el horizonte que se abre ante nosotros es verdaderamente extraordinario". Para la publicación, "estamos presenciando apenas los cimientos de una era sin precedentes". Y añadió: "La velocidad del cambio tecnológico y político exige claridad y visión de futuro; las oportunidades comerciales y de cooperación estratégica del mañana se están estructurando hoy en este nuevo eje transatlántico".