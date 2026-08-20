Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Un empresario alemán del sector armamentístico denuncia un complot ruso para asesinarlo

El empresario alemán Stefan Thurmann, fundador del fabricante de armas Donaustahl, ha denunciado un complot de los servicios secretos rusos para asesinarlo, lo que le ha obligado a vivir escondido.

"Libro un duelo por mi vida con los servicios secretos rusos. He hecho mi testamento, una declaración para donar mis órganos en caso de muerte. Cosas que uno normalmente no tiene presente a mi edad", dijo Thurmann, de 39 años, en una entrevista con el canal de televisión RTL.

Según Thurmann, a quien los periodistas de RTL y de la revista 'Stern' visitaron en un lugar secreto bajo altas medidas de seguridad, recibió a finales de 2025 informaciones de las autoridades alemanas acerca de una operación de los servicios secretos rusos con el plan de asesinarlo.