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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Járkov
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Fuente: El Periódico
Finlandia investiga la violación de su espacio aéreo por un avión de reconocimiento ruso
La Guardia de Fronteras de Finlandia informó este viernes de que está investigando una presunta violación de su espacio aéreo por parte de un avión de reconocimiento ruso IL-20, ocurrida en la noche del jueves en el sur del país nórdico.
Según un comunicado de la agencia fronteriza, la presunta incursión se produjo al sur de la isla de Utö, en el golfo de Finlandia, cuando el avión militar ruso se internó unas 4,7 millas náuticas (8,7 kilómetros) en el espacio aéreo finlandés durante aproximadamente tres minutos.
Al menos cuatro muertos en un ataque ruso con drones en la región ucraniana de Járkov
Un ataque ruso con drones mató la pasada noche a al menos cuatro personas en la aldea de Lezbiazhe, en la región ucraniana de Járkov, que provocó incendios en una zona residencial.
"El enemigo atacó la aldea de Lebiazhe, en el distrito de Chuhuiv, con seis drones durante la noche. Dos mujeres, de 73 y 66 años, murieron como consecuencia del ataque a gran escala", dijo el jefe de la administración militar regional, Oleh Siniehubov, a través de las redes sociales.
Posteriormente, Siniehubov informó de que se habían recuperado dos cuerpos más durante las operaciones de rescate y la remoción de escombros tras los ataques.
Ucrania ataca una refinería al oeste de los Urales
Ucrania atacó este viernes con drones de largo alcance una refinería en la región de Perm, en la parte europea de Rusia al oeste de los Urales, según informaron las autoridades locales y medios independientes rusos y ucranianos.
"En la región de Perm las defensas antiaéreas repelen ataques de drones enemigos. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", informó el Ministerio de Seguridad Territorial local, citado por la agencia rusa TASS, sin ofrecer más detalles.
Según la agencia, en la capital regional se activaron las sirenas y se escuchan explosiones.
Ucrania recibe con escepticismo la propuesta del general Fedorov de celebrar elecciones en plena guerra
"Esta mañana he realizado un barrido en las redes sociales de personalidades conocidas en Ucrania y prácticamente no he encontrado una sola opinión favorable a la convocatoria de elecciones". Con estas palabras ha descrito para EL PERIÓDICO un periodista ucraniano afincado en el exterior que prefiere el anonimato, el estado de ánimo y la reacción de la ciudadanía de su país a la propuesta realizada la víspera por el exministro de Defensa, el joven Mijailo Fédorov, de celebrar elecciones para superar lo que calificó en un vídeo difundido en redes sociales como "crisis sistémica de gobernanza" debido al goteo de casos de corrupción en el entorno del presidente Volodímir Zelenski. La destitución del popular general a mediados de julio desató una oleada de protestas en las principales ciudades que obligó al jefe del Estado a realizar cambios en la cúpula de defensa, aunque no logró su restitución.
El Kremlin sostiene que algunos políticos en Ucrania buscan "pescar en aguas revueltas" pidiendo elecciones
El Kremlin ha asegurado este jueves que ciertos políticos en Ucrania buscan "pescar en aguas revueltas" pidiendo que se convoquen nuevas elecciones a pesar del contexto bélico vigente, un viejo debate planteado desde Moscú y al que ahora se ha sumado al exministro ucraniano de Defensa Mijailo Fedorov, quien salió por la puerta de atrás en la última remodelación de gobierno del presidente Volodimir Zelenski en medio de choques con los mandos militares.
"El régimen de Kiev y el panorama casi político que lo rodea distan mucho de ser monolíticos. Vemos que muchos de ellos intentan, como es natural, pescar en aguas revueltas", ha valorado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.
"Algunos intentan invocar la democracia y las normas democráticas, mientras que otros ni siquiera lo intentan", ha apuntado Peskov, quien ha subrayado la postura de Moscú crítica con Zelenski, informa TASS.
Redacción
Von der Leyen anuncia más apoyo de la UE a la capacidad antibalística de Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha reafirmado este jueves el compromiso de la UE de trabajar con los estados miembro y sus socios para reforzar las capacidades antibalísticas de Kiev, "para que Ucrania tenga los medios para evitar la pérdida de vidas", tras los últimos ataques rusos contra el país, que han dejado al menos 12 muertos y 32 heridos. "Rusia está perdiendo la guerra que ella misma inició. Y está tomando represalias atacando a civiles e infraestructuras civiles", ha denunciado la presidenta del Ejecutivo comunitario en un mensaje en redes sociales, en el que ha calificado la protección de vidas civiles como "la prioridad más urgente".
Von der Leyen denuncia amenazas e intentos de dividir la UE tras el último dron en Rumanía
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lamentó este jueves la "creciente campaña de amenazas" contra la Unión Europea tras la destrucción de un dron naval en aguas de Rumanía, un incidente que calificó de "guerra híbrida", y aseguró que los Veintisiete se están dotando de los medios para responder a las amenazas.
"Hoy, Rumanía destruyó un dron naval que transportaba explosivos cerca de su plataforma Neptun Deep en el Mar Negro. Se está llevando a cabo una creciente campaña de amenazas que inquieta a nuestros ciudadanos y busca dividir nuestra Unión. Esto es una guerra híbrida", aseguró la presidenta de la Comisión a través de una red social.
Von der Leyen subrayó que la misión de la UE es "preservar la paz", lo que supone también "tener la capacidad de disuadir provocaciones y agresiones".
Estonia y Lituania denuncian que Rusia "no conoce límites" en su "campaña de terror" contra Ucrania
Estonia y Lituania han denunciado este jueves que Rusia "no conoce límites" en su "campaña de terror" contra Ucrania, denunciando que ha llevado a cabo "uno de los ataques más brutales" contra Kiev tras los nuevos ataques lanzados este jueves por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la capital ucraniana, que dejan al menos 15 muertos y casi 40 heridos.
"Rusia llevó a cabo uno de los ataques más brutales contra Kiev desde el inicio de su invasión a gran escala. Se trató de un bombardeo coordinado con misiles balísticos, misiles de crucero y drones dirigidos deliberadamente contra infraestructuras civiles", ha denunciado el ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, en un mensaje en redes sociales en el que subraya que las fuerzas rusas han golpeado una escuela y un hospital infantil, además de edificios residenciales.
OTAN asegura estar lista para "responder 24/7" ante cualquier amenaza potencial
La OTAN confirmó este jueves que los dos cazas F-18 españoles desplegados de madrugada en Rumanía tras la irrupción de un dron cerca de la frontera con Ucrania operaban bajo mando de la Alianza Atlántica, que ha declarado estar lista para "responder ante cualquier amenaza potencial, las 24 horas del día, los siete días de la semana".
"Podemos confirmar que dos cazas F-18 españoles despegaron durante la noche para supervisar la situación tras la detección de actividad aérea cerca de la frontera de Rumanía con Ucrania. Las aeronaves operaban bajo mando de la OTAN", señaló un funcionario de la Alianza en declaraciones remitidas a EFE.
La organización, agregó, "permanece en estrecho contacto con las autoridades rumanas" ante este tipo de incidentes.
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