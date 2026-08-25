Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes.

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Fuente: El Periódico

Pakistán asegura un "progreso significativo" sobre Irán tras la reunión con Pezeshkian El ministro de Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, aseguró este martes que ha habido un "progreso significativo" en las negociaciones sobre la guerra de Irán, tras su reunión del lunes en Teherán con el presidente de la República Islámica, Masud Pezeshkian. A través de X, Naqvi indicó que tanto él como el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, tuvieron "una reunión muy positiva y productiva con el mandatario iraní, en medio del estancamiento de las negociaciones para poner fin a una guerra que esta semana cumplirá seis meses.

El Jefe del Pentágono no descarta bombardeos sobre Irán tras las nuevas sanciones El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, afirmó este lunes que el Pentágono no ha descartado el uso de "ataques cinéticos" sobre Irán tras presentarse hoy mismo un nuevo y agresivo paquete de sanciones económicas contra Teherán. Al ser preguntado sobre si, tras anunciarse las sanciones, los bombardeos están descartados, Hegseth lo negó rotundamente. "Si necesitamos usar ataques cinéticos, los usaremos. Si Irán es tan imprudente como para extralimitarse o provocar al Ejército estadounidense, haremos lo que sea necesario", explicó Hegseth durante una visita a la planta de un fabricante de vehículos militares en el estado de Wisconsin.

Siria sale de la lista de EEUU de países patrocinadores del terrorismo El Gobierno de Estados Unidos ha dejado de considerar a Siria un país patrocinador del terrorismo después de 47 años en la lista oficial norteamericana y a instancias del presidente estadounidense, Donald Trump. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha informado de la retirada de Damasco "conforme a la promesa del presidente Trump de rebajar las sanciones a Siria". "Siria ya no es objeto de las prohibiciones de la Regulación de Sanciones de la Lista de Gobiernos Terroristas", ha explicado el organismo. El comunicado de la OFAC menciona también la salida de Hayat Tahrir al Sham (HTS), el grupo armado yihadista liderado por el ahora presidente Ahmed al Shara, de la lista de organizaciones terroristas, una medida que ya anunció en julio de 2025 el Departamento de Estado norteamericano.

Netanyahu asegura que Irán intentó asesinar a uno de sus hijos El primer ministro israelí, Benjamin Netayahu, ha revelado este lunes un supuesto intento de asesinato iraní contra uno de sus dos hijos, aunque no ha concretado ni contra cuál de ellos sería ni ha dado detalles sobre la presunta amenaza. "Irán iba a por uno de mis hijos. Irán intentó matarle, asesinar a uno de mis hijos", ha afirmado el mandatario en una entrevista con el Canal 14 de la televisión israelí. "Por consiguiente, la seguridad que tienen no es por lujo", ha añadido en referencia a una reciente decisión del Shin Bet, los servicios secretos israelíes para el interior y los territorios palestinos, de dar escolta a sus hijos y a su esposa, Sara, durante cinco años, incluso si deja el cargo de primer ministro en ese periodo.

EEUU lanza la operación 'Paria Económico' para bloquear las fuentes de ingresos de Irán El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció este lunes el inicio de la operación 'Paria Económico' para cortar "todas las opciones económicas" de Irán con el objetivo de elevar la presión con sanciones contra la República Islámica a casi seis meses desde el inicio de la guerra. "El Departamento del Tesoro ha identificado todos los nodos, facilitadores y redes que Irán ha utilizado para el contrabando de petróleo y eludir sanciones", dijo Bessent en una rueda de prensa, en la que reiteró que "nadie está exento" de ser objetivo de sanciones indirectas por negociar con el régimen iraní. El alto funcionario aclaró que estas "sanciones sectoriales" apuntarán a "cinco de las vías vitales que Irán explota en otros países: activos digitales, tecnología, oro, aviación y transporte marítimo".

Guterres pide apoyo para el mecanismo de la ONU de supervisión de buques en el estrecho de Ormuz El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamamiento este lunes a apoyar un mecanismo impulsado por la ONU para registrar y supervisar buques que transporten fertilizantes y productos afines por el estrecho de Ormuz. "Lo que se necesita ahora es la cooperación y la voluntad política de las partes. Insto a todos los implicados a participar de manera seria y constructiva. Este mecanismo no sustituye el pleno restablecimiento de los derechos y libertades de navegación ni las soluciones políticas necesarias para poner fin a estos conflictos. Sin embargo, constituye un primer paso práctico", ha subrayado. Encabezado por el director de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, esta iniciativa permitiría "reducir los riesgos inmediatos, favorecer un tránsito más ordenado y previsible", así como ayudar a reconstruir la confianza necesaria para la diplomacia y la desescalada".

Mueren cinco palestinos, incluida una niña, por bombardeos de Israel contra Gaza pese al alto el fuego Al menos cinco palestinos, entre ellos una niña, han muerto este lunes a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Israel contra varios puntos de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025. Fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastin' han indicado que entre los muertos figuran una mujer tiroteada en la ciudad de Jan Yunis (sur) y una niña --Amal Nashat-- alcanzado por otro ataque al norte de la localidad, sin que Israel se haya pronunciado por ahora al respecto. Otros dos palestinos han muerto a causa de un bombardeo contra una tienda de campaña usada por desplazados cerca del Hospital Mártires de Al Aqsa, en la ciudad de Deir al Balá. Se trata de Muhamad e Ibrahim Nasser Abú Asad, dos hermanos que tenían ya varios fallecidos por ataques israelíes en su familia.

Trump dice que "Irán se está derrumbando por completo" El presidente de Estado Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que "Irán se está derrumbando por completo", el día que se espera que Washington anuncie un agresivo paquete de nuevas sanciones económicas contra el régimen de Teherán. "¡Irán se está derrumbando por completo!", escribió el mandatario estadounidense en su red Truth Social, en medio de una escalada en las presiones contra la República Islámica para poner fin a una guerra que se acerca a los seis meses y reabrir el tránsito por el estrecho de Ormuz.

Irán dice que no permitirá que Estados Unidos dicte los términos del fin de la guerra Irán afirmó este lunes que no permitirá que Estados Unidos dicte los términos del fin de la guerra y volvió a advertir a otros países que no participen en la nueva campaña económica estadounidense contra la República Islámica. “Irán nunca permitirá que el fin de la guerra sea determinado en función de las condiciones del agresor”, afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa.